Muere Encarni1969, la youtuber conocida por reaccionar a sus compras de Mercadona y Lidl

El mundo de Internet está de luto. El pasado lunes 27 de febrero, Encarni1969, una conocida youtuber sevillana que puso de moda los vídeos reaccionando a sus propias compras de conocidos supermercados, como Mercadona o Lidl, falleció tras una larga lucha contra un tumor cerebral.

Hace más de una década Encarni1969 decidió abrir su propio canal de YouTube, siendo una de las primeras creadoras de contenido que saltó a la fama por publicar vídeos en los que mostraba todo lo que había comprado en el supermercado; y reaccionaba y analizaba cada uno de los productos de su cesta.

Un canal que fue innovador en su momento, por lo que estuvo acompañado de un gran éxito, teniendo en la actualidad más de 20.000 suscriptores que disfrutan del contenido generado por esta popular youtuber. Sin embargo, desde hace unos meses la salud de Encarni1969 empeoró tras someterse a varias operaciones por un tumor cerebral que le habían detectado.

Un canal "variado"

Encarni1969 compartió parte del proceso de su enfermedad en su canal con una serie de vídeos, pero desde hace ocho meses dejó de publicar contenido nuevo. Ahora, Mari Buitrago vlogs, una de sus compañeras de profesión, ha sido la encargada de confirmar la triste noticia de su fallecimiento mediante un vídeo que dura 9 minutos.

Un vídeo en el que Mari Buitrago vlogs, además de compartir la noticia, aprovecha para agradecer a Encarni1969 toda su ayuda por visibilizar su canal: "Yo sé que muchos la apreciabais. Me recomendó y me ayudó mucho. Mucha gente que me ve es por ella. Por eso, estoy aún un poco abrumada", ha comentado.

Encarni1969 comenzó su andadura en YouTube en 2011 y se caracterizaba por hablar a sus seguidores de una forma sincera y particular, lo que le ayudó a crecer enormemente. Un canal que la propia creadora de contenido definía como algo cercano y muy variado.

Y lo era, ya que se pueden encontrar vídeos donde Encarni1969 habla sobre compras de maquillaje y cosmética, hogar, comida y de recetas del día a día y saludables. Algo que dejaba claro en la propia descripción de su canal de YouTube.

Esta youtuber sevillana fue una pionera en lo suyo en YouTube España, a la que después han seguido cientos de creadores con contenidos similares. Tras su fallecimiento, los seguidores de Encarni1969 no han dudado en aprovechar las redes sociales para compartir mensajes de agradecimiento hacia la sevillana.

