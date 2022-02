YouTube cambia su aspecto para que dar ‘Me gusta’ sea más fácil

YouTube se ha convertido en la televisión de muchos usuarios en España y del resto del mundo. Y esto Google lo sabe, por lo que la prioridad para los desarrolladores de su app es conseguir que el visionado de vídeos sea lo mayor posible. YouTube ha optado por mejorar la interfaz de pantalla completa de su app para iOS y para Android.

La interfaz de la aplicación de YouTube ha sido uno de sus aspectos más criticados desde siempre. Ahora, quieren hacer que la navegación sea más fácil con una renovación completa de la interfaz que aparece cuando se ve un vídeo, aglutinando todos los elementos importantes en una misma interfaz, como serían el botón de 'Me Gusta', el de comentar, etcétera.

Pero ya estaban disponibles estos mismos botones en la anterior interfaz ¿verdad? Lo cierto es que sí, pero era más complicado acceder a ellos y estaban menos a mano. Ahora es mucho más simple tocar en ellos, ya que son la experiencia central de uso de la app.

Nueva interfaz de YouTube

Si bien el funcionamiento prácticamente es el mismo, se gana en experiencia de usabilidad. La interfaz antigua tenía esos mismos botones pero bastante más 'escondidos'; para que aparecieran el usuario tenía que hacer un deslizamiento de abajo a arriba, y buscar los botones bajo una lista de vídeos.

Nueva interfaz. Manuel Fernández Omicrono

Esto cambia completamente con la nueva interfaz. Los botones directamenteestán bajo la barra de reproducción, y son bastante más grandes y están todos juntos. La lista de vídeos está en un lateral, solo si el usuario los quiere ya que tendrá que tocar dicha lista para acceder a ella. Los botones, además, permitirán hacer todo esto sin salir del reproductor y ya no es necesario o bien salir del modo de pantalla completa o bien hacer el deslizamiento.

El resto de la interfaz de reproducción sigue igual; la barra de reproducción no cambia y los botones superiores (Reproducción Automática, Chromecast y demás) no cambian de sitio. Un sencillo cambio que permitirá que los usuarios de móvil puedan hacer cosas como dar 'No Me Gusta' o comentar en un vídeo sin tener siquiera que pararlo o salirse de él.

Esta nueva interfaz se está desplegando para usuarios de iOS y Android, y el despliegue ha comenzado esta misma semana. Este será completamente gradual, por lo que deberás estar atento a las actualizaciones de tu app de YouTube.

¿Y el modo PiP?

Junto a la llegada de esta nueva interfaz, YouTube ha hablado sobre la polémica llegada del modo PiP o Picture-in-picture. Un sistema que Apple integró en iOS 14 y en iPadOS 14, que permite ver contenido en una pequeña ventana flotante. En 2021, lanzó la función como un añadido experimental y aunque dijo que en un principio esta función sería exclusiva solo para usuarios de YouTube Premium, llegaría a todo el mundo eventualmente.

La función experimental ahora tiene un soporte extendido para el 14 de febrero, pero el futuro de este modo no está claro. Aunque han asegurado que tienen planes de lanzar el modo PiP para los usuarios de YouTube en Estados Unidos, no tienen "otras actualizaciones para compartir en este momento". Es decir, que no tienen más que añadir, por lo que el futuro de esta función que está disponible en todos los servicios de streaming actuales está aún en el aire.

