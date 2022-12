Elon Musk, investigado por maltrato animal por las pruebas de Neuralink en monos y cerdos

Ya sabemos que muchas de las promesas de Elon Musk respecto al futuro se tienen que tomar con pinzas o, al menos, con escepticismo. Por otro lado, algunos de sus trabajos vislumbran un futuro apasionante en el que se pueda incluso devolver la vista a las personas con discapacidades visuales. Junto a la promesa de implantar sus famosos chips cerebrales en humanos, por primera vez llega una amenaza legal: Estados Unidos investigará a Neuralink por maltrato animal.

Según recoge Reuters en base a documentación interna, el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos ha abierto una investigación sobre el trato realizado a los animales en sus pruebas tecnológicas. Las pesquisas buscarán esclarecer si Neuralink ha perpetrado casos de maltrato animal, provocando la supuesta muerte de 1.500 animales desde el año 2018.

Todo esto nace de la denuncia de varios empleados de la compañía. Más concretamente, más de 20 empleados actuales y extrabajadores de la firma, que aseguran que existen serias preocupaciones sobre el bienestar de los animales usados para los experimentos tecnológicos de Neuralink.

EE.UU investigará Neuralink

Actualmente no se conoce de forma exacta la amplitud total de la investigación. Los informes de las fuentes de Reuters hablan de experimentos con consecuencias nefastas para los animales. En algunos casos, se habría provocado a ciertos animales un grave sufrimiento, que en ocasiones habría derivado en sus muertes directas.

Uno de los casos recoge cómo un experimento provocó que a 25 cerdos de un grupo de 60 se les instalara, supuestamente, un dispositivo de un tamaño incorrecto como parte de un estudio. En otra ocasión, a dos cerdos se les habrían instalado sendos dispositivos en la vértebra equivocada. Reuters expone cómo al menos uno de estos animales tuvo que ser sacrificado debido al sufrimiento supuestamente causado por el experimento.

Neuralink probando su chip. Neuralink Omicrono

Esta investigación, promovida por el Inspector General del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, lleva meses abierta. Según los documentos y fuentes internas a disposición de Reuters, la cifra de animales fallecidos habría ascendido hasta los 1.500, entre los que se incluyen monos, ovejas y cerdos.

Recordemos que, efectivamente, las demostraciones del potencial tecnológico de Neuralink se habían realizado exclusivamente con animales. En el año 2021 pudimos ver a un mono llamado Pager jugar al Pong con la mente gracias a un implante cerebral, en una demostración que, según Neuralink, era fruto de años de investigación. Anteriormente ya habíamos visto el implante en un cerdo.

Demostración de Neuralink.

Respecto al uso de animales para experimentos científicos, la legislación no prohíbe explícitamente su uso para pruebas de diversa índole, como experimentos con medicamentos. Por otra parte, las instituciones estadounidenses dan cierto margen a las empresas para que estos tengan un mayor control sobre cómo aprovechan a estos animales para realizar sus estudios y pruebas.

Sea como fuere, hay que aclarar que estos empleados han asegurado que la causa principal de las muertes se debe a los requerimientos para repetir pruebas. Además, debido a que estas informaciones se basan en documentación interna y en testimonios de estos trabajadores, las cifras podrían ser distintas. Por otra parte, Neuralink ha hablado recientemente del trato a los animales en un vídeo promocional.

Vídeo sobre el trato animal en Neuralink.

Si bien no había hasta la fecha una denuncia legal con respecto al trato de Neuralink hacia los animales, desde el inicio de sus operaciones no ha estado exenta de críticas. A principios de 2022, la organización PCRM (Physicians Committee for Responsible Medicine), posicionada en contra del uso de animales en experimentos científicos, advirtió sobre esta problemática en base a un estudio elaborado por científicos de la Universidad de California, según recoge The Verge.

Dicho estudio aseguraba que trataron en algunos experimentos a sus monos de formas degradantes. Algo que Neuralink negó, afirmando que tanto las instalaciones como los responsables de la compañía "cumplieron y continúan cumpliendo con los estándares exigidos por el gobierno federal".

[El escáner cerebral para decodificar pensamientos: así leerá la mente sin necesidad de implantes]

A esto se le suma el hecho de que, según los informes, Musk habría creado un clima de experimentación que, según Reuters, adolece de "falta de preparación y sobre estrés de empleados que se esfuerzan por cumplir los plazos". Tanto es así, que Musk habría llegado a decirles a sus empleados que para que trabajen más rápido, se imaginen que tienen "una bomba" atada a la cabeza. De momento, no existen pruebas firmes sobre estas irregularidades, hasta que la investigación federal dé sus primeros frutos.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan