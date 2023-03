WhatsApp ya está en Windows para todos: mejora su diseño y las videollamadas

Hace unos pocos meses, WhatsApp anunció su nueva aplicación de Windows en España. Una aplicación que por fin renovaba su apartado visual, adaptando su estética a las líneas de diseño de Windows 11 y que, por otro lado, tenía múltiples mejoras de funcionalidad, especialmente en lo que a llamadas se refiere. Ahora, esa versión será la oficial a partir de ahora.

Y es que hasta hace no mucho, esta versión de WhatsApp estaba limitada a la beta de la aplicación. Es decir, que para disfrutarla, había que usar sí o sí una versión no del todo estable, mientras que la estándar no era más que una versión prácticamente obsoleta que imitaba el diseño de WhatsApp Web. Ahora no será así; la versión nueva sustituirá a la antigua, haciendo que esta se renueve por completo.

La beta ha ido ganando enteros durante muchos meses, mejorando en estabilidad y sobre todo en funciones. Todas esas ventajas se pasan oficialmente a la versión estable, que se actualizará para todos a partir de hoy. Si por el contrario prefieres la versión no actualizada, tenemos malas noticias; tendrás que usar la versión de web.

WhatsApp se renueva

Esta versión de WhatsApp, actualizada tanto de forma interna como externa (ahora sin ir más lejos, está construida bajo Electron) es bastante más veloz que la versión antigua y sobre todo más estética, con profundos cambios en la interfaz. Por otro lado, se mejoran las llamadas; la nueva versión admite videollamadas con hasta 8 personas y llamadas de audio con hasta 32.

Por otro lado, la nueva app integra llamadas grupales encriptadas de extremo a extremo, tal y como ha asegurado Mark Zuckerberg en Instagram. Por otro lado, WhatsApp para Windows ya es compatible con la sincronización de dispositivos múltiples para que pueda usar WhatsApp incluso si el teléfono está apagado. Algo que era más complicado en la versión antigua.

Nuevo diseño de WhatsApp para Windows. Manuel Fernández Omicrono

Por supuesto, esta nueva versión tiene ciertas ventajas respecto a la versión estándar, como el aprovechamiento de las notificaciones de Windows nativas. En definitiva, todo usuario que estuviera usando la versión estable de WhatsApp para Windows, se va a encontrar con una nueva aplicación completamente nueva. Eso sí, los que estuvieran usando la versión beta, seguirán exactamente igual ya que esto a efectos prácticos es un traslado de la versión beta a la estable.

Pronto le tocará el turno a los ordenadores de Apple, los Mac, que también recibirán una nueva versión de WhatsApp dentro de poco. Y es que Meta parece haberse decidido a actualizar todas sus aplicaciones de escritorio, y ahora que ya tiene la de Windows, tocará centrarse en la de macOS.

