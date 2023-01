Así puedes conectar WhatsApp con ChatGPT para charlar con la IA de la que todo el mundo habla

La inteligencia artificial se ha colado en el España de tal forma que es prácticamente inevitable verla aplicada en numerosos servicios. Con Microsoft empeñada en implementarla no solo en su buscador, sino en todos sus servicios, los modelos de IA están cada vez más presentes en nuestro día a día. Ahora, puedes tenerla incluso en WhatsApp, y hablar con ella fácilmente.

Seguro que has oído hablar de ChatGPT, o incluso lo has usado. Un usuario, de nombre desconocido, ha querido brindar a WhatsApp el poder de Chat GPT-3.5 con el lanzamiento de 'God in a Box', de tal forma que podrás chatear con dicho modelo de conversación como si fuera un contacto más en tu aplicación de mensajería instantánea.

Puedes hacerlo en unos sencillos pasos, y añadir un chat que te permita tener ChatGPT directamente en tu teléfono. Eso sí, debemos advertir que además de tener ciertas limitaciones, el chat usa ciertas interacciones contigo para entrenar su algoritmo conversacional. No guardará los mensajes que os enviéis en sus servidores, pero evita en todo momento enviarle información sensible, personal o que pueda ser constitutiva de delito.

Dios en una caja

Por el momento, no se sabe quién ha diseñado este bot de WhatsApp para tener ChatGPT en la aplicación de Meta. "Como si escribieras a tus amigos, ahora puedes conseguir ayuda de una poderosa IA con un abanico de temas, desde cuidado de heridas hasta cocinar, pasando por filosofía", reza su web.

Lo cierto es que al igual que ocurre con ChatGPT, este servicio tiene ciertas limitaciones. Solo puedes enviar 40 mensajes al mes, y por el momento es un servicio gratuito (aunque habrá modalidades de pago). Habrá una limitación de 256 caracteres, y los mensajes estarán limitados a intervalos de 10 segundos. Así, se evita la saturación del chatbot. Así puedes añadir el servicio en tu WhatsApp desde su página web:

Primero, pulsa en Get Started. Te pedirá que inicies sesión con Google, eligiendo una cuenta.

Elegida la cuenta de Google, tendrás que poner tu número de teléfono para poder recibir los siguientes pasos.

Una vez hecho, la web te dará el número que debes agregar como contacto. Puedes ponerle el nombre que quieras. Debes ponerlo tal y como te pone en la página web.

Con el chat abierto, debes enviarle el siguiente comando junto a tu correo en este formato. !verify ejemplodechat@ejemplo.com

Te mandará un mensaje de vuelta para que te vuelvas a logear usando tu cuenta de Google, pero esta vez registrándote por completo, con tu nombre y con tu apellido.

Con todo esto hecho, podrás enviarle mensajes al chatbot como si lo estuvieras haciendo desde una página web. Recuerda que la IA de OpenAI no es infalible; puede darte datos falsos o ciertamente inexactos, por lo que asegúrate de comprobar la realidad de todo lo que te manda el chat. Por cierto, si estás 10 minutos sin conversar con el chat, la conversación se resetea por completo, aunque puedes hacerlo con el comando !reset.

