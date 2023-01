Microsoft va a por Google: integrará la inteligencia artificial ChatGPT en su buscador de internet

Los llamados chatbots o bots de conversación potenciados mediante inteligencia artificial son las herramientas del momento en España. Una de las más importantes y virales de los últimos meses ha sido ChatGPT, un software que sorprendió a muchos debido a sus capacidades de respuesta y conversación, llegando incluso a dar miedo. Ahora, Microsoft buscaría, precisamente, incluir esta herramienta en su buscador.

No es un misterio que Bing, el buscador de Microsoft, no está en su mejor momento. Competir contra Google de base ya es complicado, pero las cifras de uso del motor de búsqueda no lo dejan en una buena categoría. ChatGPT, según revelan desde The Information, podría ayudar a dar un gran potencial a Bing.

En palabras del propio chatbot, GPT podría ayudar a Bing a recoger resultados más precisos y relevantes, ayudando a Bing a comprender mejor el contexto o intención de la búsqueda del usuario y dándole así mejores resultados. Otro beneficio incluiría permitir que los usuarios usaran lenguaje natural o coloquial en los términos de búsqueda, en vez de tener que adherirse a comandos de palabras clave para buscar resultados.

ChatGPT en Bing

Por el momento no es algo confirmado, ya que lo han afirmado fuentes directas relacionadas con los planes de Microsoft. Los de Redmond buscarían lanzar la función antes de finales de marzo, pudiendo competir así con Google. Y es que dada la viralidad de ChatGPT, disponible de forma gratuita desde el día 30 de noviembre, podría impulsar enormemente a Bing.

Hay indicios para pensar en ello. En el año 2022, Microsoft anunció que estaban planeando usar el famoso modelo de inteligencia artificial de transcripción de texto a imágenes, DALL-E 2, en Bing. Además, en 2019 Microsoft ofreció una financiación de más de 1.000 millones de dólares a OpenAI, la firma detrás de ChatGPT, formando una asociación para desarrollar tecnologías de supercomputación para la nube Azure de Microsoft.

Pregunta hecha a ChatGPT. Manuel Fernández Omicrono

La idea es simple; que las respuestas o resultados que de Bing estén aderezadas con la inteligencia artificial y que las fuentes y listas de resultados provengan de ChatGPT. Eso sí, que ChatGPT sea simplemente un complemento, y que la 'magia' de encontrar miles de resultados en Internet la siga haciendo Bing. Y tiene sentido, ya que, que un buscador dependa de un modelo de inteligencia artificial trae problemas consigo.

Recordemos que los modelos de inteligencia artificial deben procesar y analizar los datos de sus propias bases de datos, es decir, los datos que los desarrolladores han usado para entrenar dichos modelos. Esto hace que haya un tiempo de espera entre que la IA recibe la información y da su respuesta. Esto es algo que Microsoft deberá tener en cuenta a la hora de usar ChatGPT en su buscador.

Buscador de Bing

Además, el uso de ChatGPT podría ser un buen impulso en publicidad para Bing. Hace un tiempo, el navegador de la compañía fue objeto de burla debido a que uno de los resultados más recogidos dentro del motor de búsqueda de Microsoft fue el término Google. Esto por otro lado abre la puerta a la posibilidad de que Microsoft pudiera integrar un método de chat dentro de Bing para consultar a ChatGPT.

