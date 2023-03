Google lanza su rival de ChatGPT apara todos: ya se puede probar su chatbot Bard

Que la revolución de la inteligencia artificial haya provocado que hasta la mismísima Google le tema a Microsoft debería darnos pistas sobre su impacto. Después de que Microsoft se asegurara tener la tecnología de ChatGPT en su buscador para intentar destronar a Google, los de Mountain View se apresuró mediante código rojo a tener una solución lo antes posible para hacerles frente. La vimos en España; se llamaba Bard. Ahora, Google ha abierto listas de espera para probar su rival de ChatGPT.

Según ha anunciado la propia Google, el chatbot de Google ha realizado un lanzamiento limitado de prueba de Bard. Se ha abierto una lista de espera para usuarios de Estados Unidos y Reino Unido, y que estos puedan probar Bard en lo que ellos llaman "un experimento inicial que le permita colaborar con IA generativa".

Bard, al igual que el ChatGPT de OpenAI y el nuevo Bing de Microsoft, es un chatbot basado en un modelo de lenguaje, LaMDA. Y tiene un funcionamiento muy parecido; un chat en el que el usuario puede realizar preguntas y refinar la respuesta con consultas de seguimiento.

El rival de ChatGPT

Según han escrito Sissie Hsiao, vicepresidenta de productos de Google y Eli Collins, vicepresidente de investigación en la entrada del blog, Bard se puede usar "para aumentar tu productividad, acelerar tus ideas y alimentar tu curiosidad. Puedes pedirle a Bard que te brinde consejos para alcanzar tu meta de leer más libros este año, explicar la física cuántica en términos simples o despertar su creatividad describiendo una publicación de un blog".

Bard, a su vez, está basado en LaMDA, el modelo de lenguaje propietario de Google (Language Model for Dialogue Applications) y que se está implementando en el chatbot. O al menos, una versión más ligera y optimizada. En la pasada conferencia de París, Google explicó que Bard funcionaría bien para las consultas llamadas "NORA", o lo que es lo mismo, preguntas para las que no hay una única respuesta correcta (No One Right Answer).

Chat con Bard. Google Omicrono

En el momento en el que se presentó Bard al público, no se podía probar. Ahora, Google ha compartido algunas capturas de su chatbot; un recuadro en blanco en el que se establece un descargo de responsabilidad, y luego otro para comenzar a charlar. Google advierte que, al igual que ha ocurrido con Bing y ChatGPT, Bard "puede mostrar información inexacta u ofensiva que no representa las opiniones de Google".

Bard funciona muy parecido a ChatGPT. Los usuarios escriben lo que quieren en el campo de texto, y Bard carga la respuesta mostrándola entera de una sola vez. De hecho, la misma Google explica que funciona de forma muy similar a otros chatbots. No escribe una respuesta palabra por palabra, sino que se le ocurre la siguiente palabra basada en las palabras anteriores.

Bard en un Pixel. Google Omicrono

Eso sí, hay diferencias. Por ejemplo, Bard no tiene notas al pie de texto con fuentes. A cambio, Google le da a los usuarios la posibilidad de ver más respuestas adicionales para la misma consulta, en una esquina superior con una opción llamada "Ver otros borradores". Además, a diferencia de Bing, Bard no está embebido dentro del motor de búsqueda de Google. Algo que podría cambiar en el futuro para hacer frente a Bing de Microsoft.

