Fin de una era: Internet Explorer desaparecerá definitivamente en pleno San Valentín

El día 14 de febrero en España y en el resto del mundo es San Valentín, o lo que es lo mismo, el día de los enamorados. Pero también es una fecha clave para muchas organizaciones que usan Internet Explorer 11 y Windows 10, ya que verán increíblemente mermada su capacidad de acción. Y es que Microsoft ha decidido poner punto final al navegador predecesor de Microsoft Edge, desactivándose el 14 de febrero permanentemente en dispositivos con Windows 10.

En los esfuerzos de Microsoft por batallar contra Google y su todopoderoso Chrome, los de Redmond decidieron dar carpetazo a Internet Explorer para dar paso a su nuevo navegador, Microsoft Edge. Así, se cerraba uno de los navegadores más memetizados de toda Internet, resaltando su por aquel entonces tremenda y supuesta lentitud.

Ahora, a partir de mañana, los dispositivos con Windows 10 que tengan instalado Internet Explorer 11 verán deshabilitado el navegador de forma permanente. Algo que, como vimos en su día, puede ser un grave problema para organizaciones y empresas que no han actualizado su infraestructura informática en los últimos años.

Adiós a Internet Explorer

Lo cierto es que Internet Explorer ya pasó a mejor vida en 2021, después de que Microsoft dejara de dar soporte al navegador el 30 de noviembre de ese mismo año. Por supuesto, el navegador era operativo hasta este momento, ya que se podía seguir usando pese a no tener garantías de seguridad. El último clavo de su ataúd llegó en junio de 2022.

Después de haber eliminado por completo su soporte, el paso lógico era desactivarlo. Lo más llamativo es que la actualización que desactiva el navegador no viene por parte de Windows Update, sino del propio Microsoft Edge embebido dentro de Windows 10. Esto se hará para evitar que dispositivos no compatibles o que tengan desactivadas las actualizaciones de Windows puedan saltarse este parche.

La actualización se lanzará mañana a los dispositivos domésticos y comerciales, y una vez aplicada no habrá forma de revertirla si no es reinstalando todo el sistema operativo y bloqueando la actualización. En ese momento, todo intento de lanzar Internet Explorer 11 abrirá en su lugar Microsoft Edge, incluso si no se eliminan los accesos directos de Internet Explorer 11.

Y sí, Microsoft ha pensado en todo. Los datos de navegación de Internet Explorer 11 pasarán de forma automática a Microsoft Edge para que, según Microsoft, los usuarios "puedan continuar navegando sin problemas". Las referencias visuales a Internet Explorer residuales en el sistema se eliminarán en junio de 2023.

La única forma de 'disfrutar' de este navegador, tal y como quiere Microsoft, es gracias al modo 'IE' de Microsoft Edge. Un modo que está destinado a cargar páginas web que usa tecnología específica para Internet Explorer, cargando una lista conocida de sitios web que dependen íntegramente de este navegador. Así, sobre el papel, las administraciones que sigan dependiendo de Internet Explorer solo tendrán que pedir a los usuarios que actualicen a Edge.

Sorpresivamente, Internet Explorer seguirá activo al menos de manera funcional en algunas ediciones muy concretas de Windows 10 y Windows Server, así como en otros sistemas operativos antiguos de la compañía que ya no están soportados, como Windows 8.1. Algo que tampoco sirve de mucho, ya que el parche de mañana además se constituye como el primer Patch Tuesday sin soporte para Windows 7 y Windows 8.

Una Administración obsoleta

Si revisamos el documento del manual de configuración de Internet Explorer en los procesos de autenticación y Firma de la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, veremos la dependencia de las instituciones de este navegador. En él se deja patente el hecho de que algunos certificados como el de la Seguridad Social hasta hace muy poco necesitaban Internet Explorer.

Algunas páginas web de estas instituciones, además, contienen avisos sobre la optimización de sus servicios con algunas versiones de Internet Explorer. En algunos casos se llega a exigir al usuario que use este navegador, pese a que en las próximas horas dejará de tener soporte.

Por ejemplo, la página web de la Sede Electrónica para realizar trámites, recursos administrativos y demás tiene un apartado de requerimientos técnicos de equipo muy llamativo, ya que asegura que soportan Microsoft Internet Explorer 8 o superior.

Incluso es posible acceder a un documento del Gobierno de Canarias para la configuración "del navegador web Internet Explorer para el uso del componente de la firma", dentro de la Sede Electrónica del mismo Gobierno. De hecho, en sus navegadores soportados, se contempla Internet Explorer 11.

No solo eso; añade una nota que asegura que ni Edge, ni Chrome ni "versiones posteriores a la versión 50 de Firefox" son "compatibles con aquellas actuaciones que utilicen tecnología PDF para el inicio telemático en sus formularios". En ese caso, pide explícitamente usar Internet Explorer. La Administración Pública tendrá que empezar a moverse para o bien actualizar su infraestructura o bien enseñar a sus usuarios a activar el modo IE de Edge.

