Elon Musk decidirá qué bots son buenos para Twitter y les dejará acceder gratis a la API

Twitter Blue ya está disponible en España, una de las medidas que la red social está aplicando para conseguir financiación por parte de los usuarios, como cobrar por el uso de la API a desarrolladores. Sin embargo, a pocos días de que esta última medida se aplique definitivamente, Musk parece estar dispuesto a ser más permisivo. Afirma que mantendrá el acceso gratuito para los bots que proporcionen "buen contenido".

La red social comenzaba el nuevo año con la queja de aplicaciones de terceros como Tweetbot y Twitterrific al no poder dar servicio a los usuarios. Esta decisión no anunciada que cerraba el acceso de estas plataformas a la API de Twitter. Pasados los días se confirmó que no se trataba de un fallo sino de la decisión de la compañía.

El 9 de febrero es la fecha elegida por Twitter para revocar el acceso gratuito a la API, en su lugar, exigirán contar con una suscripción de pago a los desarrolladores que quieran usarla. Los precios van desde las 500 solicitudes mensuales por 149 dólares hasta las 10.000, que ascienden los 2.499 dólares, aunque el magnate tecnológico ya está matizando esta dura decisión.

Responding to feedback, Twitter will enable a light, write-only API for bots providing good content that is free — Elon Musk (@elonmusk) February 5, 2023

Musk permitirá el acceso a la API de Twitter sin ningún coste a los bots que generen "buen contenido". Se habilitará una API "ligera, de solo escritura" para los bots, lo que supone una excepción a la política inicial restrictiva.

Con este anuncio, el actual dueño de la plataforma abre la mano para que aquellos que crear "buen contenido" puedan seguir aportando a la red social con sus servicios sin necesidad de una suscripción. Sin embargo, Musk no ha especificado qué considera como "buen contenido" y cómo diferenciará la compañía entre los bots buenos y malos o aquellos que se merezcan un uso gratuito de los que deban pagar para seguir operando en la API.

Con anterioridad a esta última indicación, Musk justificaba esta nueva política alegando que los estafadores a través de bots y spammers abusaban de la API de forma gratuita. La red social, antes de pertenecer al magnate, también tenía abierta una guerra con los creadores de bots para difundir contenido falso o peligroso.

Proteger esta función tras el muro de pago, a cambio de verificación de identidad, puede "limpiar las cosas en gran medida", asegura el magnate. Sin embargo, este cambio también afecta a desarrolladores y usuarios que utilizan la red social y su API para crear bots con otros propósitos. Por ejemplo, Remind Me of This Tweet sirve para que cualquier persona en la red social reciba recordatorios de alguna publicación.

Otro uso es el de Thread Reader que ofrece la posibilidad de leer hilos en un diseño más cómodo. Por el contrario, otros bots como @ElonJet que ofrece información de la ubicación del avión privado de Elon Musk, han sido prohibidos en la red social.

