Chrome, a salvo de cotillas: así puedes proteger las pestañas de modo incógnito con tu huella

Es un hecho que Google Chrome actualmente es el rey de los navegadores en España. Así lo demuestran los datos de Statcounter Globalstats, que cifran la cuota de mercado del software en más de un 66,14%, superando por bastante al resto de navegadores a fecha de diciembre del año pasado. Y Google está empeñada en que esto siga así, lanzando cada vez más características para el navegador. La última nos ayudará a mantener nuestra privacidad a salvo.

Seguro que más de una vez has navegado por las pestañas del Modo Incógnito de Chrome para evitar dejar rastro de tus búsquedas. La última versión de Chrome para Android, en su versión número 109, se ha añadido una opción para proteger las sesiones de incógnito mediante autentificación biométrica.

Es decir, que podremos bloquear estas pestañas para que a la hora de entrar en ellas necesitemos autentificación mediante bloqueo de pantalla. Esto incluye reconocimiento facial y además lector de huellas, ya sea en pantalla o físico, además de sistemas de protección como patrones o pines. Sin esa autentificación estas pestañas quedarán bloqueadas.

Más protección

Así lo ha mostrado Google en una de sus últimas actualizaciones del blog, en el que da consejos sobre privacidad. Lo cierto es que esta opción ya se encontraba en iOS desde 2022, solo que ahora llegará de forma inminente a Android. Los usuarios del sistema operativo de Google pronto podrán disfrutar de esta novedad, aunque es posible forzarla hoy.

El proceso es muy sencillo. Dentro de los ajustes de privacidad y seguridad de Google Chrome, aparecerá una nueva opción llamada "Bloquear las pestañas de incógnito al salir de Chrome". Como dice su nombre, una vez activada solo podremos acceder a las pestañas de Chrome de incógnito si conocemos el PIN o el patrón del teléfono, o en su defecto, usamos los sistemas biométricos del mismo.

Ejemplo de la función en un iPhone. Manuel Fernández Omicrono

De esta forma, los únicos que podrán ver dichas pestañas seremos nosotros, y así evitaremos que personas indiscretas vean lo que guardamos allí. Por supuesto, esto no evitará que en caso de que personas externas tengan acceso a nuestros sistemas de seguridad biométrica accedan al contenido oculto. Pero en principio, el resto de personas no podrán ver nada si no cuentan con dicha información.

Lo cierto es que aunque Google está activando la opción, no será hasta dentro de un tiempo que no estará disponible para todos los usuarios. Te contamos los pasos a seguir para forzar su activación. Exacto, a través de las famosas flags de Chrome.

Abre Google Chrome.

Escribe o copia este texto en el recuadro de búsqueda sin comillas: 'chrome://flags/#incognito-reauthentication-for-android'

Activa la opción que aparece para activar la autentificación de bloqueo de modo incógnito que aparecerá en pantalla.

Reinicia Chrome (sal de la aplicación, ciérrala y vuelve a entrar) y ya tendrás la opción disponible.

