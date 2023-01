El sorprendente truco de Google con 'The Last of Us': así puedes llenar tu buscador de esporas

Hayas jugado o no al videojuego, es inevitable que hayas oído hablar de The Last of Us, la nueva serie original de HBO Max que está teniendo una amplísima repercusión en España. La campaña de publicidad que está rodeando a esta obra, basada en uno de los videojuegos más importantes de los últimos años, ha llegado incluso a Google que ha presentado su propio Easter egg o Huevo de Pascua en su buscador.

Ya sea en escritorio o en móvil, Google ha incluido una pequeña curiosidad para los amantes de la franquicia (como ya ha hecho en muchas ocasiones anteriores con otras tantas obras). Si buscas en Google las palabras 'last of us' desde su página web, aparecerá un pequeño icono de una seta en la parte inferior. Si pulsas en él, aparecerán ramificaciones de un virus que ocupará toda la pantalla del buscador.

Lo cierto es que esta es una curiosidad referente a las esporas del Cordyceps, el hongo que lleva al mundo de The Last of Us al apocalipsis. Puedes pulsar todas las veces que quieras, y cuanto más lo hagas, más proliferará el hongo sobre la pantalla.

Llénalo todo de Cordyceps

Si no has jugado al videojuego o a la serie, te explicamos un poco de qué va todo esto. En el videojuego, se produce un apocalipsis debido a una pandemia del Cordyceps, un virus (que por cierto, está basado en uno real) y que convierte a los humanos o bien en zombies rabiosos o bien en unas criaturas terribles llamadas 'chasqueadores'.

En las zonas del videojuego infectadas por el Cordyceps, estas ramificaciones se extienden no solo abarcando zonas enteras de los Estados Unidos, sino que atrapan a personas convertidas en chasqueadores en las paredes. De ahí, que estas ramificaciones aparezcan en pantalla. Si pulsas muchísimas veces, llegará un momento en el que la pantalla directamente no se vea.

Easter Egg de Google. Manuel Fernández Omicrono

Actualmente, la serie de The Last of Us está en emisión en HBO Max y los videojuegos, que ya tienen unos pocos años, se dividen en hasta 2 entregas principales y un spin-off basado en Ellie, una de las protagonistas de la saga. Para poder disfrutar de este Easter egg, tan solo tendrás que visitar la web de Google y buscar 'last of us'. ¡Funciona en cualquier dispositivo, ya sea móvil o escritorio!

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan