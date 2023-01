Hackers intentan aprovechar el éxito de 'The Last of Us' para infectar tu ordenador con un virus

Fotograma de 'The Last of Us: Parte I' que saldrá en marzo. Sony | Naughty Dog Omicrono

El pasado 15 de enero se estrenó en HBO Max The Last of Us, la serie basada en el mítico videojuego de nombre homónimo que causó furor en España y en el resto del mundo. La obra se considera una de las más esperadas del año, y ha llevado a muchos a querer probar el título de PlayStationpara comprobar de qué va la serie en sí. Esto está siendo aprovechado por los ciberdelincuentes, según Kaspersky.

Tal y como asegura la firma de ciberseguridad, hackers y cibercriminales están ofreciendo enlaces de descarga para piratear el juego The Last of Us usando el impulso en popularidad de la serie. Y es que el próximo mes de marzo de este año se lanzará la primera parte en PC en su versión remasterizada. Esto está ayudando a que los hackers se aprovechen para ofrecer descargas fraudulentas del título que aún no se ha lanzado.

A todo esto se le suma que, hasta el lanzamiento del juego en PC, la única forma de poder disfrutar las dos entregas de The Last of Us es a través de consolas PlayStation. Los enlaces de descarga integran mecanismos de estafas bancarias para los usuarios, pudiendo dejar arruinados completamente a los usuarios.

Cuidado con estas estafas

Kaspersky ha descubierto que existen webs que, entre otras cosas, ofrecen la descarga de The Last of Us: Parte II (la segunda entrega de la saga) que se vende como una versión "muy comprimida" del título. Este enlace descarga un archivo malicioso, que posteriormente se oculta en el sistema del ordenador y que aunque no causa problemas al ordenador como tal, sí que realiza tareas en cubierta

Pero estas no son las únicas. Mediante phishing, otras web ofrecen códigos de activación para el videojuego, que una vez 'canjeados' añaden un regalo junto al supuesto título. Algunas ofrecen hasta una PlayStation 5. En este caso concreto, los estafadores solicitan al usuario sus credenciales y datos bancarios para abonar una pequeña comisión que servirá como puerta de entrada para que los ladrones vacíen la cuenta de la víctima sin contemplación.

Todo esto sin contar que con el boom de la serie, aparecerán más y más enlaces de descarga fraudulentos que incluirán todo tipo de peligros, como virus informáticos. En definitiva, que los ciberdelincuentes están aprovechando esta serie para difundir malware que podría causar muchos estragos en tu privacidad y ciberseguridad.

Es muy importante no solo evitar enlaces que prometen descargar o ver contenidos como películas o series, sino revisar todo lo referente a las webs que visitas. Por ejemplo, ver qué extensiones llevan los archivos en caso de descargarlos, y revisar cuán auténticos son estas páginas revisando el formato de la URL. Evita, además, proporcionar información privada y mucho menos bancaria.

En el caso de The Last of Us, los 2 títulos de la saga principal actualmente solo se pueden descargar y jugar en consolas de PlayStation. No será hasta marzo de este año que la primera parte se lanzará en PC. Por último, descarga siempre el contenido desde páginas web oficiales y distribuidores autorizados.

