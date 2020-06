Playstation Network colapsa: el último juego de Sony satura su red

The Last of Us Parte II podría estar detrás del aumento de demanda de Playstation Network Sony Omicrono

Jugadores de Playstation 4 están encontrándose con que no pueden acceder a Playstation Network, ni para acceder a la tienda ni para descargar juegos; justo cuando precisamente ha llegado uno de los lanzamientos más importantes del año.

Hablamos de The Last of Us Parte II, por supuesto, la nueva entrega de la saga exclusiva de Sony. Uno de los títulos más esperados del 2020, que llega nada menos que siete años después del original.

Como era de esperar, eso es lo único en lo que están pensando muchos jugadores de Playstation 4, que ya han reservado o han comprado hoy mismo el juego. Sin embargo, puede que tengan problemas para disfrutarlo.

Playstation Network con problemas

En OMICRONO hemos podido constatar que Playstation Network está sufriendo importantes problemas de conexión, que impiden descargar cualquier juego y por lo tanto, jugarlo.

Teniendo en cuenta que mucha gente ya compra los juegos en formato digital, eso es un problema. En nuestras pruebas, realizadas en varias consolas en diferentes partes del territorio español, hemos tenido problemas para descargar juegos. La descarga va 'a ratos', y puede pararse espontáneamente sin motivo aparente.

Este problema afecta también a usuarios que se han comprado la edición física del juego, ya que The Last of Us Parte II ya tiene un parche que soluciona problemas y bugs. Esta es una práctica habitual en la industria, y se conocen como 'Day 1 patch'; el problema es que si justo el día de lanzamiento la conexión falla, es posible que no puedas jugar.

Sony no reporta problemas, por ahora

La página oficial de Playstation Network por el momento no reporta ningún problema, y por lo tanto es posible que estos cortes de conexión sean algo temporal o que no afecte a todos los usuarios. Las cuentas oficiales en redes sociales tampoco han hecho declaraciones al respecto.

La verdad es que este tipo de problemas no son nada raros en el sector, especialmente cuando se producen lanzamientos tan importantes como The Last of Us 2. Los jugadores de Xbox, Switch y Steam también suelen sufrirlos.

Pero sí que es un indicador de que las cosas aún tienen mucho que mejorar, en lo que respecta a la calidad de la conexión; especialmente ahora que empiezan a llegar consolas que no tienen lectores de discos, y que dependen en exclusiva de la conexión a Internet para poder obtener juegos y disfrutarlos, incluso aunque no tengan componente online o sean experiencias de un jugador, como es el caso de The Last of Us 2.