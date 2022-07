¿Google está cerca de cerrar Stadia? Nuevos rumores apuntan al fin del servicio muy pronto

Aunque no se ha estandarizado del todo en España, el videojuego en la nube ya tiene su hueco en el mercado. Lo ha hecho gracias a servicios como GeForce Now, Xbox xCloud y en última instancia, Google Stadia. Y no es un misterio que el servicio de Google no está pasando por su mejor momento actualmente. Tanto, que existe la posibilidad de que Google acabe 'matando' el servicio.

Según recoge Gamerant, una cuenta destinada a hablar sobre productos finiquitados de Google habría esparcido el rumor de que Google acabará con Stadia este mismo verano. Dicha cuenta de Twitter, de la cual no se tienen exactas referencias de autenticidad, ha lanzado un curioso mensaje en el que una fuente cercana avisa de este plan.

Según recoge el tuit, la fuente es uno de los responsables regionales de Google. Dicha fuente, que tuvo que pasar por un seminario el pasado fin de semana en California, le ha asegurado que Google tiene planes de acabar con Stadia. Si bien no tienen una fecha exacta para el fin del servicio, cree que será "a finales de verano".

¿Adiós a Stadia?

Esta cuenta realiza un seguimiento de todos los servicios que Google ha ido 'matando' con el tiempo. Y es que se ha formado una especie de meme respecto a que Google acaba con muchos servicios en lapsos muy cortos de tiempo. De nuevo, no hay garantía ninguna de que la fuente de Killed by Google sea real, pero hay que tenerla en cuenta.

Y es que la filtración va más allá. No habría ningún sistema de transferencia de contenido en caso de que Google acabara con Stadia. Es decir, que todas las compras realizadas en el servicio como videojuegos se anularían. Compara el cierre de Stadia con el de Play Music de Google, siguiendo el mismo modus operandi.

Según Killed by Google, los usuarios serían informados con un período de entre 30 y 60 días antes del cierre total del servicio, y el último mes del servicio se reembolsaría a los usuarios sin cargos adicionales. Otro de los rumores que hablaban de la muerte de Stadia comentaban que Google podría 'salvar' Stadia cambiándolo a Google Stream, un servicio orientado a empresas, para no desaprovechar la infraestructura lógica de Stadia.

La misma Killed by Google advierte que este rumor no está confirmado y que las fuentes pueden ser inexactas. No obstante, dado los problemas que ha pasado Stadia recientemente, con falta de acuerdos de juegos y el cierre de algunos de sus estudios, no es fácil imaginar que este futuro efectivamente se hará real. En caso de que este rumor sea real, Google realizará el anuncio en las próximas semanas.

