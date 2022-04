DuckDuckGo va a por Chrome y lanza su navegador también en Mac

Aunque el navegador Google Chrome y su buscador tengan la hegemonía prácticamente absoluta en lo que se refiere a uso en España y gran parte del mundo, existen multitud de alternativas en el mercado que intentan quitarle un trozo del pastel. Es el caso de DuckDuckGo, un buscador alternativo a Google que se ha posicionado como su rival directa. Por fin, ha conseguido entrar en el terreno de los navegadores de escritorio después de haber estado ofreciendo alternativas en smartphones.

Tal y como han anunciado desde DuckDuckGo en su página web, la desarrolladora ha lanzado por fin su primera beta para ordenadores Mac. Por supuesto, no es más que una prueba, ya que la versión estable no está disponible por el momento, pero por el momento los usuarios de este navegador ya pueden probar sus primeras novedades en ordenadores de Apple.

Este es un navegador centrado, según sus desarrolladores, en la privacidad y que integra funciones como bloqueo de rastreadores por defecto, encriptación de sitios web y búsqueda privada. Además, aprovechan la ocasión para anunciar que la versión de Windows se lanzará próximamente.

Privacidad y seguridad

DuckDuckGo no ve este navegador como un simple navegador web para escritorio, sino como una aplicación centrada en la privacidad. Muchas de las funciones que llegan con la versión para Mac están centradas precisamente en este apartado, como el bloqueador de sistemas de rastreo y un muy necesario bloqueador de avisos de cookies para evitar las ventanas emergentes de consentimiento que tanto molestan.

Bloqueador de pop-ups de cookies. DuckDuckGo Omicrono

El sistema de encriptación de páginas web nos asegura que la versión del sitio en la que estamos navegando siempre sea HTTPS, y además incluye un feed de privacidad para poder ver no solo los datos almacenados de los sitios web que visitamos, sino herramientas para ver cuántos rastreadores han sido bloqueados en nuestra navegación. Por supuesto, el buscador DuckDuckGo está integrado directamente en el navegador como motor principal de búsqueda.

Otras mejoras incluyen un sistema de protección de correos electrónicos y una herramienta que borra todos los datos privados del usuario almacenados en el navegador con tan solo un clic. Esto es así gracias a que según afirman sus desarrolladores, no hay ni un solo dato que pase a almacenarse a la nube; todo se queda en el dispositivo que el usuario del navegador esté usando, de forma local. Por otra parte, incluye un administrador de contraseñas para importar contraseñas de otros navegadores o extensiones.

DuckDuckGo para Mac. DuckDuckGo Omicrono

Por último, DuckDuckGo destaca la rapidez gracias al uso del motor de renderizado que "viene con macOS, creador por Apple" en lugar de Chromium. Es decir, usan el mismo motor que usa Safari, por lo que tiene una mayor compatibilidad con el sistema operativo de Apple.

Lista de espera privada

Desgraciadamente, acceder a la beta no es tan sencillo como descargar un archivo. Tendremos que ser invitados a la descarga accediendo a una lista de espera específica, y no será hasta que llegue nuestro turno que no podremos descargar este navegador. Y no, el navegador no está disponible en la Mac App Store, por lo que no hay que confundirlo con la extensión que la compañía ofrece en la tienda. Estos son los pasos a seguir:

Descargar la aplicación DuckDuckGo para smartphone desde la App Store o desde la Google Play Store. En caso de ya tenerla instalada, actualizar a la última versión.

Abre los ajustes del navegador en el apartado "Configuración" y ve a la sección "Privacidad". Pulsa sobre DuckDuckGo para escritorio y luego sobre "Unirse a la lista de espera privada".

y luego sobre "Unirse a la lista de espera privada". Recibirás una notificación para conseguir un código de invitación con el que podrás obtener un enlace de descarga y así descargar el navegador.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan