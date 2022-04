WhatsApp permitirá reacciones a mensajes con el emoji que tú quieras

Desde hace semanas, WhatsApp ha estado trabajando en las reacciones a mensajes mediante emojis. Una función que ya han adoptado en España alternativas como Telegram, pero que en el caso de WhatsApp siguen en desarrollo. En un principio, se pensó que estas reacciones permitirían una serie de emojis por defecto y nada más. Estábamos equivocados; WhatsApp permitirá que añadamos los emojis que queramos.

Tal y como revela WABetaInfo, las últimas betas de WhatsApp han revelado que las reacciones de WhatsApp añadirán una opción para agregar emojis personalizados al panel de las reacciones. Es decir, que cuando aparezca la opción de añadir reacciones con emojis, aparecerá una opción para que nosotros podamos añadir a dicho panel las reacciones que queramos.

Y es que al principio, cuando se estableció la función, sólo se permitían hasta 6 emojis; corazón, cara con lágrimas, cara con boca abierta, cara llorando, manos juntas o pulgar hacia arriba. El resto de alternativas como las de Instagram o Messenger sí que permitían añadir más emojis. WhatsApp ha tomado nota y permitirá hacerlo.

Cambios en WhatsApp

Las betas en las que se ha descubierto esta función pertenecen a la beta para Android v.2.22.9.4. Además de los 6 emojis ya establecidos, se añade un símbolo de "+", que evidencia que se podrán añadir nuevos emojis. No obstante, el botón por ahora no funciona, por lo que no se sabe cómo funcionará la interfaz para añadir ese séptimo emoji.

Reacciones con el nuevo botón. WABetaInfo Omicrono

Por supuesto, esto abre la puerta a que el panel de las reacciones de emojis cambie por completo. Y tiene sentido, ya que así se le da más libertad a los usuarios para que puedan optar por los emojis que ellos quieran al estar limitados a solo 6 emojis predeterminados. Es más que lógico que en las siguientes betas este botón ya funcione y se pueda modificar el panel para todos los usuarios de dichas betas.

Se desconoce si con ese botón se podrá añadir tan solo un emoji más o se podrá editar más en profundidad dicho panel. Dado que el botón no funciona, es normal razonar que esta es una función muy temprana aún, y que no se verá más desarrollada hasta futuras betas. Habrá que ser pacientes para ver cómo mejoran las reacciones a mensajes mediante emojis.

