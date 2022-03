Windows podría tener anuncios en un lugar que no te esperas

Microsoft ha estado envuelta en ciertas polémicas en los últimos meses y años debido al intrusismo de sus servicios en su sistema operativo principal, Windows. No han sido pocas las noticias que han saltado al respecto en España; la inclusión de publicidad en el cliente de correo de Windows 10 o el forzar a usuarios a que usen Microsoft Edge por encima de Chrome son solo algunas. Ahora le toca el turno al explorador de archivos de Windows, que también recibiría anuncios.

Así lo ha mostrado un tester del programa de pruebas de Windows, Windows Insiders. Tal y como muestran las capturas de pantalla del Insider llamado Florian, Microsoft habría probado a introducir anuncios en el explorador de archivos principal de Windows, una de las aplicaciones más usadas del sistema, sino la que más.

Este anuncio sugiere a los usuarios que prueben con la web de Office de Microsoft para ver plantillas de PowerPoint, siendo otro caso de intrusismo por parte de la compañía de Redmond para 'forzar' a los usuarios a que usen sus servicios en detrimento de alternativas de terceros.

Anuncios en el explorador

La captura que Florian ha publicado muestra cómo, en la parte superior del gestor de archivos, aparece un pequeño mensaje de Microsoft. "Escriba con confianza entre documentos, correos y la web con las sugerencias avanzadas de escritura del Microsoft Editor". Añade además un botón de enlace que lo lleva a la página web de Microsoft Office.

Some people will go mad if Microsoft starts adding ads in explorer. pic.twitter.com/rusnyrYyX2 — Florian (@flobo09) March 12, 2022

No todos los Insiders están viendo este mensaje, incluyendo los del canal Dev de Florian. Esto es indicativo de que Microsoft está realizando ciertos experimentos y no está realizando ningún tipo de lanzamiento definitivo. Las respuestas al tuit de Florian no se han hecho esperar; además de muchos memes, los usuarios han denunciado este movimiento, llegando a sugerir que el equipo responsable de estas pruebas "había perdido la cabeza".

Hay que aclarar que estos movimientos no son nuevos. Microsoft lo ha hecho en repetidas ocasiones, como ocurrió con Microsoft Edge hace poco, bloqueando directamente alternativas de terceros para intentar cambiar el navegador predeterminado del sistema. Otro caso es el de Microsoft OneDrive, que viene preinstalado en el sistema y que sugiere en varias ocasiones al usuario que haga uso de este sistema de almacenamiento en la nube.

Explorador de archivos en Windows

Normalmente, los usuarios no son especialmente agresivos con estos cambios (pese a ser claramente reacios) debido a que no suelen entrañar problemas a la hora de usar Windows. No obstante, el explorador de archivos de Windows es una de las aplicaciones más usadas por los usuarios, ya que esencialmente permite gestionar los archivos y ficheros del sistema. Ver mensajes publicitarios en un sistema que además cuenta con servicios de pago ha sido algo que no ha sentado a los usuarios que han interactuado con Florian.

¿Acabará Microsoft por introducir estos anuncios en el explorador de Windows? Es probable que no, debido a que este no parece ser más que un experimento y evidentemente el feedback va a ser mayoritariamente negativo. No obstante, habrá que esperar unas semanas o meses para ver si estos mensajes acaban llegando a los ordenadores de los usuarios.

