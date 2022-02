Caducómetro, la app que te avisa de lo que tienes pocho en la nevera

No es extraño abrir la nevera buscando algún alimento y encontrar, por sorpresa, algo que por su aspecto lleva demasiado tiempo olvidado entre el resto de cosas. Caducómetro es una aplicación desarrollada en España, del mismo creador que Mis Dibujos, que sirve para que los usuarios de Apple no desperdicien comida por no recordar cuánto llevan en la cocina.

"Cada año se tiran más de mil millones de toneladas de comida" explica Francisco Lara, inventor de esta aplicación. Controlando la fecha de caducidad de los alimentos, es posible aprovecharlos antes de que se tengan que tirar, ahorrando en la compra semanal y desperdiciando menos comida, algo que tiene un impacto demasiado alto en la biodiversidad.

Francisco Lara es autor de otras aplicaciones que están teniendo mucho éxito en la tienda App Store de España como la app Mis Dibujos. Caducómetro también es gratuita y se puede utilizar en un iPhone o en el iPad. La aplicación es posible usarla en inglés y en español.

Caducómetro

La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, propone aprovechar dos hábitos esenciales para desperdiciar menos productos alimenticios. El primero es aprovechar mejor los alimentos que se compran, para no tirar nada porque se ha pasado de fecha. El segundo es planificar mejor la lista de la compra y comprar solo lo necesario.

App Caducómetro para Apple Francisco Lara Omicrono

Para estos dos casos, Caducómetro sirve como control de todo lo que se tiene en la nevera o la despensa. Para empezar, se puede hacer una lista con todos los alimentos almacenados, estos se ordenan por fecha de caducidad o consumo preferente.

Para que el usuario pueda organizarse con un solo vistazo, la aplicación muestra el número de días que faltan para que el alimento se ponga malo y los organiza por colores, un semáforo con el que actuar más rápido: rojo, si ha caducado; naranja, si queda una semana; marrón, para dos semanas; verde, para un mes y azul, si dura más tiempo.

Lista de la compra

El usuario debe introducir de forma manual esta información, el nombre, el tipo de producto y la fecha aproximada en la que ya no es comestible. Las listas se pueden compartir por mensaje o correo electrónico con otros miembros de la familia.

App Caducómetro 2 Francisco Lara Omicrono

En segundo lugar, cuando un alimento se acaba y se elimina de la lista del caducómetro, en la aplicación se puede añadir ese producto a la lista de la compra. De esta forma, es más fácil tener siempre a mano aquellos elementos que se necesitan.

En esta segunda lista también se añaden los nombres y otros detalles como si el producto es urgente comprarlo o si puede esperar. Un nuevo semáforo cataloga la urgencia de cada producto pendiente con tonos de azul claro a oscuro.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan