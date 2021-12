Apple lanza una aplicación para proteger a los usuarios de Android del acoso con AirTags

Los AirTags de Apple llevan meses disponibles en España, ayudando a buscar objetos perdidos, como las llaves, la mascota o una moto robada. Sin embargo, también se ha popularizado su uso para acosar a otras personas, especialmente si usan móviles Android que no les avisan de la cercanía de uno de estos rastreadores.

Por este motivo, Apple ha decidido lanzar una aplicación con la que sea posible localizar un AirTags cercano a un móvil Android y que está sirviendo para vigilar a su usuario, por ejemplo, escondido en un bolsillo. La aplicación se llama Tracker Detect y ya está en Google Play.

Descargando la aplicación en el teléfono, el usuario de Android puede buscar dispositivos de localización compatibles con Find My, el sistema de rastreo de Apple, y saber si es ese localizador le está siguiendo. Incluso, la compañía de la manzana ofrece instrucciones para desactivar el AirTag y así anular al acosador.

Tracker Detect

No solo es importante saber si se tiene cerca un dispositivo de este tipo, también si este se encuentra lejos de su dueño desde hace tiempo y si se está usando para seguirte haya donde vayas. A esto se dedica Tracker Detect, la nueva aplicación que Apple ha lanzado, un producto que no es para sus consumidores como acostumbra a hacer, y que no necesita contar con una cuenta de Apple para usarla.

Tracker Detect de Apple Google Play Omicrono

Simplemente con descargar e instalar en el móvil Android como cualquier otra aplicación, el teléfono es capaz de reconocer dispositivos compatibles con Find My que están cerca y que se han separado de su dueño. La aplicación lo marcará como "AirTag desconocido". La app localiza tanto los AirTags como otros rastreadores de marcas que son compatibles con Find My.

Tras 10 minutos, si ese mismo dispositivo sigue estando cerca del móvil Android y su dueño no lo ha recuperado, la aplicación se comunicará con el AirTag para obligarlo a reproducir un sonido y que sea posible encontrarlo en su escondite. Cuando se localiza, Apple informa al usuario Android cómo proceder para quitar la batería y anular al rastreador.

De iOS a Android

Con esta aplicación Apple, brinda unos niveles de seguridad parecidos a los que ha estado desarrollando para sus usuarios de iPhone desde que se empezaron a conocer casos de robos y acoso en los que se utilizan los AirTags para espiar y perseguir a las víctimas.

AirTag.

A mediados de año, la compañía lanzó una nueva función para que estos rastreadores reprodujeran un pitido de forma automática si tras ocho y 24 horas no había regresado con su propietario. Cuando se lanzaron al mercado, el tiempo marcado para esta alarma era de tres días. La marca va reduciendo el tiempo, pero esas ocho o 24 horas todavía pueden ser excesivas para las víctimas de acoso, de ahí la importancia de poder localizar los dispositivos con el propio móvil.

Estas medidas, se están integrando de forma predeterminada en la mayoría de iPhones, pero para los usuarios de Android es necesario descargar la aplicación para poder comprobar que se está en un entorno seguro.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan