Pathfinder+, la mini herramienta para llevar en el llavero que corta, lima, atornilla e ilumina

Llevar en el bolsillo un artilugio que nos sirva de herramienta para cortar, limar objetos y abrir latas, entre otras cosas, puede ser de gran ayuda para perderte en el campo. Pathfinder+ compite con otras multiherramienta como Claw 2.0 por ser la más pequeña del mundo, ofrece una amplia variedad de posibles usos, incluido el uso de brocas como otros modelos, y se puede obtener en España apoyando a sus creadores.

La empresa Ant Design, con sede en Hong Kong, ha diseñado este aparato que recuerda a las navajas suizas. Es perfecto para llevarlo en el llavero y tener siempre a mano los utensilios más necesarios, desde un abrebotellas, hasta una regla métrica.

Sus creadores han lanzado Pathfinder+ en la web de Kickstarter en la que buscan patrocinadores que quieran invertir en el proyecto a cambio de ser los primeros en recibir esta multiherramienta. Están muy cerca de conseguir su objetivo de más de 4.000 euros.

Más de seis funciones

Pathfinder+ mide 62 mm de largo, 12 mm de ancho y 7 mm de grosor, además solo pesa 12,5 gramos en su versión de titanio. También se puede elegir en latón, en cuyo caso el peso aumenta a los 23 gramos. En general es similar a una llave más que puedes incluir en el llavero.

El extremo en forma de gancho sirve para abrir latas y botellas, también se puede utilizar para sacar tornillos y grapas de tablas de madera u otros materiales. En su interior, una cuchilla retraible espera el momento para cortar y pelar lo que se necesite.

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Antdesign (@antdesignofficial)

La cuchilla de acero con alto contenido de carbono es reemplazable y, sugieren sus diseñadores, que podría usarse para hacer fuego al chocarla con otra herramienta con fuerza, muy útil para una acampada. El kit ofrece varias cuchillas, pero también se pueden reemplazar con más modelos en la ferretería

El lateral de esta multiherramienta sirve además para limar las uñas en una emergencia. Recorriendo el cuerpo de Pathfinder+, se encuentra también una regla métrica en milímetros y en pulgadas, para que todo el mundo pueda usar esta opción.

Pathfinder+ AntDesign Omicrono

Al otro extremo, se encuentra el soporte para destornilladores hexagonales de un cuarto y un sexto en diferentes posiciones. No obstante, las brocas no están incluidas en el kit y no se pueden llevar dentro de la herramienta que cuelga del llavero.

No acaban aquí las funciones de esta multiherramienta, si parecían pocas las capacidades de este artilugio, también es capaz de iluminar. Tres líneas diagonales brillan en la oscuridad, aunque no aportan mucho más brillo que el suficiente para encontrar algo en un bolsillo.

Disponibilidad

Como es habitual, desde la web de Kickstarter se ofrecen diferentes paquetes de compra. El más barato es de 34 euros aproximadamente, e incluye solo una multiherramienta. Hay stock limitado y se enviará a los patrocinadores a partir del mes de abril, a cualquier parte del mundo. La oferta más elevada es de 83 euros e incluye dos Pathfinder+ de titanio.

No quedan muchas unidades disponibles, apenas quedan 28 días para que finalice el proyecto de financiación. De momento han conseguido 38.047 euros durante la campaña.

También puede interesar...

Sigue los temas que te interesan