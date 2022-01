WhatsApp permitirá escuchar los audios mientras contestas otras conversaciones

Los desarrolladores de WhatsApp han escuchado las súplicas de sus usuarios que requerían mejorar la reproducción de los mensajes de voz. La aplicación de mensajería más popular de España está poniendo a prueba varios cambios al respecto, entre ellos, la posibilidad de seguir reproduciendo un audio mientras se cambia a otro chat.

Hay audios de WhatsApp que consiguen que el tiempo se detenga, minutos interminables en los que la persona que lo envía no dice nada relevante, pero hasta acabarlo no se puede hacer otra cosa que no sea escuchar, de lo contrario la reproducción del mensaje se detiene. La nueva función convertirá esta frustración en cosa del pasado.

La web WABetaInfo ha dado con esta novedad en la versión beta de la aplicación, una mejora que ya estaba en pruebas para la aplicación de iOS y que ahora se encuentra también en Android. Esto significa que en las próximas actualizaciones, los usuarios finales de WhatsApp podrían disfrutar de esta nueva libertad.

Escuchar y chatear a la vez

La captura de la versión beta muestra el nuevo diseño de reproducción, desde el muro principal de chats, desde el que se accede a cada una de las aplicaciones, se muestra un nuevo elemento cuando se está reproduciendo el audio. La barra de reproducción con los diferentes botones se coloca en la parte superior, indicando que el mensaje se sigue escuchando, aunque ya no se está en ese chat.

Función de WhatsApp beta WaBetaInfo Omicrono

En esta nueva interfaz se ofrece la posibilidad de pausar la escucha, reanudarla y descargar la nota de voz. La información habla de una función más que están en proceso de desarrollo todavía, por lo que aún no está lista para que los usuarios beta la pongan a prueba con las demás.

Por las indicaciones de WABetaInfo, la posibilidad de seguir escuchando las notas de voz fuera del chat en el que se han mandado, parece limitarse a la aplicación de WhatsApp. Un siguiente paso interesante, si no se ha incluido, sería poder mantener la reproducción incluso cambiando de aplicación, para poder leer correos o consultar redes sociales mientras se termina el audio.

La evolución de los audios

WhatsApp ha tardado bastante en incluir mejoras a esta función teniendo en cuenta lo rápido que creció su popularidad cuando nacieron. En los últimos meses han mostrado más interés y han lanzado novedades como la posibilidad de escucharlos antes de enviarlos.

Con la misma intención de reducir el tiempo de escucha, la aplicación ofrece ahora modular la velocidad de reproducción. En el futuro, a estas mejoras se añadirán una nueva interfaz con más botones y otras opciones como la transcripción de los mensajes, así se podrá leer lo que cuenta la persona y ahorrarse minutos de escucha, aunque esto ya es posible con este truco.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan