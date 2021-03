WhatsApp permitirá acelerar las notas de audio para escucharlas más rápido

Todos hemos estado en la situación de recibir un larguísimo audio de WhatsApp y no querer escucharlo por el tedio que supone estar ocupados atendiéndolo. En otros servicios de mensajería instantánea, existe una función para acelerar los audios que recibimos. En España próximamente, WhatsApp incluirá esta misma opción.

Así lo ha anunciado WABetaInfo, el portal especializado en WhatsApp famoso por desvelar las principales novedades de la aplicación antes que nadie. Aseguran que la aplicación de Facebook está trabajando ya en esta característica, que permitirá a los usuarios cambiar la velocidad de los audios de WhatsApp.

La parte mala de esto es que no se sabe cuándo estará lista la función, ya que actualmente no hay capturas de la misma debido a que no está aún incluida en las betas. Por lo que aún queda bastante para poder disfrutar de esta ventaja.

Escuchar audios más rápido

Nota de voz en WhatsApp

Es de esperar que WhatsApp copie esta función directamente de otras aplicaciones, como Telegram. Porque sí, como ya es prácticamente habitual desde hace años, Telegram se adelantó a WhatsApp ofreciendo dicha posibilidad. Por ende, WhatsApp hará lo mismo.

Esta novedad debería hacer más fácil la escucha de audios, ya que nos permitiría poner el audio al doble de velocidad sin por ello dejar de entenderlo, ahorrándonos tiempo en notas de voz especialmente largas. No se sabe si por otro lado WhatsApp incluirá la opción de ralentizar el audio, en caso de que la persona hable muy rápido y no nos enteremos de lo que nos están contando.

El equipo de WhatsApp está trabajando actualmente en esta novedad, que tardará varios meses en llegar de forma oficial a la aplicación, pasando primero por las betas. Algo que no ha hecho todavía, indicativo de que aún ni siquiera está presente en la app. Como siempre, las consecutivas betas que vayan llegando incluirán esta función para que la probemos. Aunque no sabemos ningún tipo de detalle sobre cómo se implementará el cambio de velocidad en audios dentro de la interfaz de la app.

Telegram incluyó esta opción hace un tiempo, gracias en parte al reproductor multimedia integrado que la aplicación implementó hace ya bastante tiempo. No es un misterio para nadie la tardanza de WhatsApp a la hora de lanzar diversas novedades para su aplicación principal, aunque esto tenga una explicación. Los usuarios tendrán que ser pacientes.

También te puede interesar...