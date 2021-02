Qué pasará con tu cuenta de WhatsApp si no aceptas las nuevas condiciones

A comienzos de año WhatsApp anunció los cambios en sus condiciones de servicio, con los que la plataforma empezará a compartir algunos datos con Facebook para la función que permite contactar con empresas.

Aunque las modificaciones no afectan por ahora a España, todo el mundo debe aceptarlas para poder seguir usando la aplicación sin problemas. Ahora, la conocida app de mensajería ha confirmado qué sucederá exactamente con aquellas cuentas que no acepten sus condiciones.

Tras todo el revuelo generado con la decisión de la compañía, WhatsApp tuvo que salir a la palestra para aclarar y explicar cómo funciona su nueva política de privacidad y qué datos comparte con Facebook. Incluso recientemente WhatsApp anunció cómo quiere que sus usuarios acepten su nueva privacidad, que finalmente entrará en vigor el próximo 15 de mayo.

WhatsApp no cierra cuentas

WhatsApp lleva un tiempo intentando convencer a sus usuarios sobre los cambios realizados en sus condiciones; pero no ha sido hasta ahora cuando la compañía ha confirmado qué sucederá con las cuentas de los usuarios que no acepten las nuevas políticas. Aunque podríamos pensar que esas cuentas se eliminarían, al final no será así.

La compañía no dará marcha atrás y, tras posponerlo, aplicará las nuevas políticas el próximo 15 de mayo; cuando originalmente estaban fijadas para el 8 de febrero. En un comunicado publicado recientemente por la propia WhatsApp se ha dado a conocer todos los detalles sobre qué sucederá a aquellas cuentas que no acepten los nuevos términos.

WhatsApp implementará el 15 de mayo sus nuevas condiciones. Nacho Castañón Omicrono

Si no se aceptan las nuevas políticas de privacidad antes del 15 de mayo, se perderán algunas funciones clave de WhatsApp.

"Si para esa fecha no se aceptan, WhatsApp no eliminará la cuenta. No obstante, no se tendrá acceso a todas las funciones hasta que se acepten. Durante un breve período, se podrá recibir llamadas y notificaciones, pero no se podrá leer ni enviar mensajes desde la aplicación", explica la compañía en su blog.

Por lo tanto, las cuentas que no acepten los nuevos términos de privacidad permanecerán activas siempre y cuando sus usuarios inicien sesión al menos una vez cada 120 días. Sin embargo, no podrán acceder a varias de las funciones clave de WhatsApp, como enviar mensajes a otros contactos.

¿Qué opciones hay?

WhatsApp también ha anunciado que los usuarios cuentan actualmente con dos opciones. La primera de ellas es aceptar las actualizaciones, algo que podremos hacer incluso después del 15 de mayo para volver a usar la aplicación con todas sus funciones. Sin embargo, llegados a la fecha límite, si no se han aceptado las condiciones, la cuenta se clasificará como 'inactiva' y se perderán las características mencionadas.

Los usuarios de WhatsApp tienen tres opciones con respecto a las nuevas condiciones.

Este tipo de cuentas se eliminan automáticamente si no se inicia sesión durante 120 días. Una medida que WhatsApp toma con el fin de mantener la seguridad, limitar la retención de datos y proteger la privacidad de los usuarios. Como su nombre indica, se considera que hay inactividad cuando el usuario no se conecta a su cuenta de WhatsApp.

Por otro lado, si no se quieren aceptar las nuevas condiciones, existe la posibilidad de exportar el historial de chats antes del 15 de mayo. Una vez hecho, WhatsApp propone borrar la cuenta, aunque con ello se eliminarán todas las copias de seguridad y se perderá el acceso a todos los grupos. "Esta acción es algo que no podemos revertir", explica la compañía.

De forma alternativa, siempre se pueden migrar los datos de WhatsApp a Telegram, incluidos los archivos multimedia, los documentos y los chats personales y grupales. A pesar de que los nuevos cambios entrarán en vigor el 15 de mayo, WhatsApp no ha confirmado durante cuánto tiempo los usuarios que no acepten las condiciones podrán acceder a llamadas y notificaciones, ya que la plataforma únicamente ha detallado que será "durante las primeras semanas".

Te puede interesar...