WhatsApp vuelve a cambiar sus condiciones: así te afectarán

Los usuarios de WhatsApp en España pronto tendrán que aceptar las nuevas condiciones de servicio si quieren seguir usando la aplicación; así lo ha confirmado la compañía en un comunicado en el que explica cómo aclarará la "confusión" que cree que tienen los usuarios.

La polémica empezó a principios de año, cuando la app de WhatsApp presentó las nuevas condiciones con un mensaje; algo que es más habitual de lo que parece, pero que en este caso despertó dudas entre los usuarios por hacer referencia a Facebook y a cómo se podían almacenar chats de WhatsApp.

La duda dejó paso a la ira. ¿Estaba admitiendo WhatsApp que iba a dar nuestros datos a Facebook? ¿Iba a almacenar nuestros chats privados en Facebook? Finalmente, WhatsApp se vio obligada a arrepentirse y retrasar las condiciones, pero ya entonces avisó que no las había retirado y que iba a volver a presentarlas.

Nuevas condiciones de WhatsApp

Ese día ha llegado. Hoy, WhatsApp ha confirmado que las nuevas condiciones de servicio serán obligatorias el próximo 15 de mayo; si para entonces no las hemos aceptado, no podremos seguir usando WhatsApp.

Al mismo tiempo, la compañía afirma que ha "reflexionado" sobre cómo podría haber comunicado mejor estos cambios, y después de usar los Estados para explicarlos, pronto la app de WhatsApp mostrará un nuevo mensaje que explicará las nuevas condiciones y cómo la privacidad de las conversaciones personales no cambiará y seguirán siendo privadas.

El nuevo mensaje explica con más detalle que los cambios afectan sólo a los chats que se hacen con empresas que usan Facebook para ofrecer compras o servicios a clientes. En esos casos, WhatsApp se presenta como una alternativa al teléfono o al correo electrónico para contactar con los clientes; esta función se cobra a esas empresas, y no al usuario. La compañía afirma que es uno de los motivos por los que WhatsApp es gratis.

Como algunas funciones de compra están integradas en Facebook, así se explica que las empresas que usan esta plataforma necesiten acceso a los chats de WhatsApp que los usuarios tienen con estas. Por lo tanto, si no contactamos con empresas a través de WhatsApp, todo esto no nos afecta; además, se mostrará un mensaje que avisará de todo esto si usamos esta función.

WhatsApp critica a la competencia

A WhatsApp no se le escapa que muchos usuarios han aprovechado esta polémica para probar nuevas aplicaciones de mensajería instantánea; alternativas como Telegram o Signal han crecido enormemente en apenas unas semanas.

WhatsApp ha aprovechado el anuncio para enviar un 'mensaje' a esta competencia; aunque cree que es "natural" que los usuarios hayan probado otras aplicaciones, advierte que no todo es tan bonito como parece.

Aunque WhatsApp no menciona a ninguna app de la competencia, sí que ha hecho referencia a algunos de sus puntos fuertes. Por ejemplo, afirma que algunos competidores dicen que no pueden ver los mensajes, pero que si no tiene cifrado extremo a extremo, eso significa que pueden ser leídos; eso puede ser una referencia a Telegram, que no ofrece ese cifrado en canales ni en grupos (aunque sí en 'chats secretos' de dos participantes).

En respuesta a las aplicaciones que afirman ser mejores por recopilar menos información (posible referencia a Signal), WhatsApp cree que los usuarios buscan aplicaciones que sean confiables al miimo tiempo que seguras, incluso si es necesario el "acceso a cierta información limitada".

