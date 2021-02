WhatsApp borrará tu cuenta si usas algunas de estas aplicaciones

WhatsApp, que tuvo que salir al paso y aclarar su política de privacidad, es una de las aplicaciones de mensajería más utilizadas en España. Uno de sus puntos débiles es la poca personalización que ofrece, por lo que muchos optan por recurrir a otras apps de terceros para suplir esa carencia. Sin embargo, WhatsApp ha avisado que borrará las cuentas de aquellos que utilicen aplicaciones no oficiales.

En un comunicado, la compañía ha explicado que suspenderá las cuentas de todas aquellas personas que accedan a la plataforma de mensajería mediante aplicaciones no oficiales. Estos usuarios están recibiendo un mensaje dentro de WhatsApp en el que se indica que sus cuentas se encuentran "suspendidas temporalmente".

En el escrito también se indica que si después de que una cuenta haya sido suspendida temporalmente y no se usa la versión oficial de WhatsApp, dicha cuenta podría ser eliminada para siempre. Las aplicaciones no admitidas son WhatsApp Plus, GB WhatsApp y aquellas que afirman ser capaces de mover los chats de WhatsApp de un teléfono a otro.

No son seguras

WhatsApp Plus es una herramienta que se diseñó con el objetivo de hacer de WhatsApp un lugar mejor. Para ello sus creadores tomaron la idea original y la modificaron con diferentes añadidos, opciones de personalización y funciones. Por su parte, GB WhatsApp es una modificación para Android que sirve para comunicarse con los contactos añadiendo funciones que no hay disponibles en la app oficial.

Si utilizas WhatsApp Plus te suspenderán la cuenta. NC Omicrono

El motivo de esta suspensión es que estas aplicaciones no son oficiales, es decir, son versiones alteradas que violan las condiciones de servicio de WhatsApp. En el comunicado, la compañía recalca que no avala el uso de este tipo de aplicaciones de terceros "debido a que no es posible validar sus prácticas de seguridad".

Ante esta situación, WhatsApp solicita a los usuarios con cuentas suspendidas temporalmente que descarguen la versión oficial de la aplicación para poder seguir utilizando su cuenta. Además, también recomienda a estos usuarios que guarden antes su historial de chats para no perderlos.

Conservar el historial

WhatsApp también ofrece una guía para saber cómo guardar un historial para conservar las conversaciones. Por ejemplo, en GB WhatsApp hay que esperar a que la suspensión temporal finalice para después acudir a Más opciones, buscar el apartado de Chats y luego realizar la Copia de Seguridad.

En ese momento toca acudir a los Ajustes del teléfono, tocar en Almacenamiento y posteriormente en Archivos. Tras ello queda buscar la carpeta de GB WhatsApp y seleccionarla. En ese instante, habrá que cambiar el nombre de la carpeta a WhatsApp.

Los últimos pasos consisten en descargar la aplicación oficial, verificar el número de teléfono y restaurar la copia de seguridad. Por su parte, si se guardó previamente el historial de chats de WhatsApp Plus, este debería transferirse automáticamente a la versión oficial.

