Adiós a tu cuenta gratis de G Suite en julio: Google obligará a pagar por Workspace

Este 2022 culmina uno de los cambios más completos dentro de los servicios de Google, la desaparición de G Suite por su nuevo entorno ofimático profesional, Google Workspace, que se inició en 2020. Las cuentas gratuitas de G Suite tienen cinco meses para suscribirse en alguno de los planes de pago de Workspace.

La web de soporte de Google informa de esta medida y sus condiciones que también se han compartido en un mensaje que Google está mandando a sus usuarios avisando del proceso que deben realizar. La compañía pone como fecha definitiva el 1 de julio para que los propietarios de estas cuentas se muden a una suscripción en el nuevo servicio que aglutina Calendar, Drive, Docs, Gmail y Meet.

Como compensación, Google ofrece 12 meses de descuento en los planes de pago de Workspace. Pero si llegada esa fecha no se ha realizado el cambio, la cuenta pasará automáticamente a un plan de pago o quedará inhabilitada sin poder acceder a esos mismos servicios y todo el contenido guardado durante los años de uso.

De G Suite a Workspace

En 2012, Google lanzó una alternativa gratuita para atraer más usuarios a su, por entonces, plataforma de aplicaciones para el trabajo. Profesionales y estudiantes han disfrutado desde ese momento de esta opción sin coste con acceso al calendario, chats y correo de la compañía.

Tras convertir ese servicio en Google Workspace y aglutinar todas las aplicaciones en esta nueva opción, faltaba que el gigante de internet decidiera qué hacer con esas cuentas. Los correos enviados a esos usuarios, a los que ha tenido acceso 9to5Google, indican que el momento ha llegado.

Correo de Gmail a usuarios de G Suite 9to5Google Omicrono

Entre el 1 de mayo y el 1 de julio, los afectados pueden tomar una decisión: pagar o borrar la cuenta. Desde la web de soporte, Google explica también que es posible exportar los datos de la cuenta si no se quiere seguir usándola.

Si no se realiza el cambio a uno de los planes de pago la compañía tiene dos caminos: cambiarla automáticamente o suspender la cuenta. "Si a 1 de mayo del 2022 no la has cambiado, Google cambiará automáticamente la suscripción de tu organización por una recomendada", dicen. Dando a entender que decidirán por el usuario que plan le conviene según el uso que hace del servicio y el número de usuarios que agrupa en su organización, si es una empresa o escuela.

Por otro lado, puede proceder a cerrar la cuenta transcurridos 60 días en los que permanecerá suspendida. En este periodo, todavía sería posible restaurar la cuenta introduciendo un método de pago. De lo contrario, finalmente, quedará cerrada y no se podrá acceder a los servicios principales de Google Workspace, como Gmail, Calendar y Meet. Eso sí, seguirá activo el acceso a servicios adicionales de Google, como YouTube y Google Photos.

Descuento de un año

Estos nuevos usuarios de Workspace pasarán a contar con funciones destinadas a empresas y organizaciones de estudio, dependiendo del modelo de pago que escojan. Actualmente, en España los precios oscilan entre 4,68 y 15,60 euros al mes, pero según indica el correo, estos clientes tendrán un descuento durante el primer año.

Precios de Google Workspace Google Omicrono

"La actualización de su edición gratuita heredada de G Suite a Google Workspace solo le llevará unos pocos pasos y no es perjudicial para sus usuarios finales. Para apoyarlo en esta transición, tendrá opciones de descuento durante 12 meses después del 1 de julio de 2022" aseguran en el mensaje. El cobro de la suscripción no se iniciará hasta el 1 de julio de 2022 y posteriormente se puede cambiar o anular descargando todos los datos.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan