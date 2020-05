Google quiere acabar con el caos de sus apps de mensajería: todas bajo el mismo techo

No es un misterio para nadie: las apps de mensajería de Google son todo un lío. El historial de la firma estadounidense con estas apps ha sido cuanto menos caótico, ofreciendo un batiburrillo de apps separadas y desorganizadas que no han acabado de calar entre el público general. Y esto está próximo a acabarse.

Google se ha hartado de tener este popurrí de apps desordenadas, y según informa The Verge la empresa ha optado por tomar cartas en el asunto: van a unificar todos los esfuerzos dedicados a estas apps en un mismo equipo, liderado por Javier Soltero.

Javier Soltero, responsable directo de la G Suite (sí, la misma G Suite que alberga Google Chat y Google Meet) ahora quedará al cargo con su equipo de otras 2 apps, Mensajes y Duo. Así, todas las apps de comunicación de Google quedan unificadas bajo un mismo techo, y aunque esto no augura una fusión, si que acabará con el tropel de modificaciones y reorganizaciones que ha lastrado a este ecosistema de Google.

Las apps de Google, "unificadas"

Google Hangouts.

Hay que aclara que unificar estas apps bajo un mismo equipo no significa ni mucho menos que estas aplicaciones vayan a fusionarse. De hecho, el mismo Soltero explicó en The Verge que la idea seguía siendo "modernizar Hangouts hacia Google Meet y Google Chat", por lo que no veremos una app única de comunicación.

La propia Google admite que la historia de movimientos en referencia a estas apps puede haber asustado a los usuarios, tal y como explica Hiroshi Lockheimer, y esta unificación debería evitar nuevos bandazos que confundan a los usuarios. Ya sucedió algo parecido con otras apps de Google, como Play Music y YouTube Music.

¿En qué nos beneficiará este cambio? Como han dicho Soltero y Lockheimer en The Verge, se buscará modernizar todas las apps de comunicación y mensajería de Google, de tal forma que aunque pertenezcan a segmentos diferentes todas estén atendidas por igual. Podríamos ver características de unas apps moverse a otras, y apps como Hangouts beneficiarse de funciones ya vistas en apps como Google Meet.

No se puede descartar todavía

No obstante, no se puede descartar del todo la unificación de servicios. Aunque Play Music y YouTube Music sean aplicaciones separadas, esto tiene una fecha de caducidad; se espera que YouTube Music sustituya a Play Music, convirtiéndose en el rival de Spotify por excelencia. No es para menos; las apps de mensajería de Google tienen una importancia mayúscula en el territorio empresarial, por lo que apps como Chat o Hangouts podrían pisarse ya que sirven a este mismo propósito.

Habrá que esperar a ver qué ocurre, pero esta es una gran noticia para los usuarios de la G Suite y en definitiva todos los que se benefician de estas apps comunicativas. Haya fusión o no de apps, lo cierto es que esta decisión debería dejar de provocar cambios de organización en las mismas, volviendo todo el sinsentido que suponen estas apps en un conjunto más lógico y claro.