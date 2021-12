¿WhatsApp se te ha desconectado de tus dispositivos? esto es lo que ha pasado

¿Has abierto WhatsApp hoy y te has encontrado con que la sesión de algunos de tus dispositivos se ha cerrado de forma inesperada? No es algo que solo esté ocurriendo en España y no, no es ninguna amenaza de ciberseguridad. Tiene una explicación, y la razón se encuentra en la misma WhatsApp.

Según explica WABetaInfo, uno de los portales más importantes respecto a la aplicación de Meta, WhatsApp estaría actualmente integrando parche para solucionar un problema de sincronización con la información entre dispositivos. Y es que WhatsApp es consciente de este problema en la aplicación, que estaría provocando que la sincronización no fuera todo lo buena que ellos querrían.

Para arreglar esto e implementar esta nueva actualización, WhatsApp estaría desconectando automáticamente a los dispositivos afectados por este fallo de sincronización. Por ende, si tu sesión de WhatsApp en otro dispositivo está siendo cerrada, tranquilo; lo está haciendo la misma WhatsApp.

Problemas de sincronización

El parche se aplicó en principio en las versiones beta de WhatsApp beta para Android y para iOS, y la actualización fue completamente automática. Si WhatsApp detecta que la cuenta de WhatsApp de un usuario está teniendo problemas para sincronizar dispositivos, a modo de medida de seguridad cerrará las sesiones de sus dispositivos, obligándole a tener que enlazarlas de nuevo.

Persona llamando a un amigo vía PC. Unsplash Omicrono

Por supuesto esto no tiene más solución que volver a enlazar los dispositivos de forma que se vuelvan a sincronizar los mensajes sin mayores inconvenientes. El mensaje de error que les está apareciendo a los usuarios es el siguiente: "tus dispositivos han cerrado sesión debido a un error inesperado. Por favor vuelve a vincular tus dispositivos".

Este es uno de los pequeños inconvenientes del hecho de que WhatsApp poco a poco vaya expandiendo su sistema multidispositivo a través de otras plataformas. Para volver a vincular los dispositivos en los que la sesión se ha cerrado, el usuario tan solo tiene que escanear de nuevo los códigos QR correspondientes. Una vez 'resuelto' el fallo, no debería dar más problemas de sincronización o cierre de sesión.

Si bien es cierto que por ahora se sabe que esto ha ocurrido en WhatsApp para Android, el parche que aplicó WhatsApp también se ha llevado a su versión para iOS. Por ende, revisa tus dispositivos vinculados en los ajustes de la aplicación tengas el dispositivo que tengas.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan