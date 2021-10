Nvidia anuncia GeForce Now RTX 3080, una nueva suscripción de su servicio de juegos en la nube

GeForce Now RTX 3080 Nvidia Omicrono

Nvidia, una marca conocida por los usuarios españoles gracias a sus tarjetas gráficas, ha confirmado el lanzamiento en Europa de la nueva suscripción RTX 3080 de GeForce Now, su servicio de juegos en la nube.

Se trata de una membresía de alto rendimiento para dar el salto generacional a los videojuegos compatibles con GeForce RTX 3080, la tarjeta insignia del fabricante. Una nueva suscripción que brinda a los jugadores resoluciones más altas de juegos en la nube y velocidades de cuadro más rápidas, junto con la latencia más baja posible.

Una suscripción que está respaldada por el superordenador de juegos más poderoso jamás construido, GeForce Now SuperPOD, que consta de más de 1.000 GPU que ofrecen más de 39 petaflops de potencia gráfica. Cada instancia tiene 35 teraflops de rendimiento, casi tres veces más que una Xbox Series X.

"Si bien continuamos impulsando la tecnología de juegos más avanzada con GeForce RTX, hemos dedicado la última década a refinar y expandir los juegos en la nube de GeForce Now para brindar la mejor plataforma a cualquier persona con un ordenador. Estoy encantado de anunciar nuestra GeForce NOW SuperPOD de segunda generación: es un gran paso adelante", ha comentado Jensen Huang, fundador y director ejecutivo de Nvidia, en un comunicado.

Más de mil juegos

La nueva suscripción RTX 3080 de GeForce Now permite que los juegos se ejecuten a hasta 1440p y a 120 FPS para PC y MAC, y a 4K HDR en Nvidia Shield. Por su parte, los usuarios de dispositivos móviles Android con teléfonos con una pantalla de refresco de 120Hz también pueden transmitir a 120 FPS.

El rendimiento mejorado, más la nueva tecnología Adaptive Sync de Nvidia, ayudarán a ofrecer un juego más fluido con la latencia más baja. la mayoría de los usuarios experimentarán una reducción perceptible en la latencia, los miembros RTX 3080 que transmitan a monitores de 120 FPS a 144 Hz experimentarán una latencia total tan baja como 60 ms, ofreciendo una experiencia comparable a las últimas consolas de juegos.

Los miembros de GeForce Now tienen actualmente acceso a más de 1.100 juegos, y la compañía lanza más cada cierto tiempo. Un catálogo muy profundo que incluye muchos de los títulos más jugados en todo el mundo, con videojuegos gratuitos como Fortnite, Apex Legends o Destiny 2. Además, también tienen acceso a los principales lanzamientos del año, como Far Cry 6, New Wolrd o Dying Light 2; y recientemente se han añadido algunas de las franquicias más importantes de Electronic Arts, como Battlefield o Dragon Age.

Precio y Disponibilidad

Los fundadores de GerForce Now y los miembros con una suscripción 'Prioritaria' ya pueden reservar de forma anticipada la membresía RTX 3080, que tiene un precio de 99,99 euros por seis meses.

Estará disponible en América del Norte a partir de noviembre y llegará a Europa en diciembre, en un día por confirmar. Para el resto de jugadores, se abrirá el plazo de reserva anticipada a finales de este mismo mes. Por su parte, las membresías 'prioritarias' continúan estando disponibles por 8,33 euros al mes o 49,99 euros por seis meses.

