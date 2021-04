Nvidia vuelve a limitar el minado de criptomonedas en sus tarjetas gráficas

Encontrar una tarjeta gráfica en España hoy en día es tarea imposible, y mucho menos a su PVP. Las culpables son las criptomonedas, y el afán por generar estos ingresos virtuales, tanto de especuladores como de usuarios convencionales.

Las GPUs son mucho mejores realizando los cálculos necesarios para generar una criptomoneda, hasta el punto de que es fácil recuperar la inversión por muy caras que sean. Eso no sólo ha provocado un inaudito aumento de precios en la industria, si no también que otros dispositivos se vean afectados, como los portátiles gaming.

La reacción de los fabricantes ha sido tenue hasta ahora; al fin y al cabo, están batiendo récords de ventas. Pero como resultado, su público más fiel, el de los jugadores, está sufriendo mucho. Para responder a las críticas e intentar equilibrar el mercado, Nvidia anunció una medida drástica: empeorar el minado de criptomonedas en las GeForce.

Nvidia vuelve contra el cripto

Fue una decisión polémica, pero agradecida por los jugadores. Sin embargo, no tuvo que pasar mucho tiempo para que fuese inútil: un error de la propia Nvidia eliminó el limitador de criptomonedas en las primeras gráficas que lo tenían, las nuevas RTX 3060. El fallo fue publicar unos 'drivers' en desarrollo que permitían quitar el limitador.

Nvidia no va a dejar que ese tropiezo inicial fastidie sus planes. La compañía ha confirmado que las próximas unidades de tarjetas gráficas RTX 3060 contarán con un limitador de criptomonedas, y esta vez, no hay manera de saltárselo.

Nueva GeForce RTX 3060 Nvidia Omicrono

Aunque a simple vista estas RTX 3060 serán iguales que las que ya han sido lanzadas, en realidad son una revisión, con un nuevo identificador pese a usar la misma GPU. Eso es importante, porque evita que sean compatibles con 'drivers' viejos.

Para usar estas gráficas, será necesario instalar el driver de GeForce, versión 466.27 o superior; las versiones anteriores no serán capaces de detectar estas gráficas, pese a usar el mismo diseño de GPU.

GeForce es para jugadores

Nvidia ha recalcado que las gráficas de marca GeForce están diseñadas para jugar, y no para otras tareas; por ejemplo, para usuarios profesionales se recomiendan las Quadro, aunque usen chips similares a las GeForce equivalentes.

Eso no significa que Nvidia vaya a abandonar el mercado de las criptomonedas, más bien al contrario. Nvidia lanzará nuevas gráficas diseñadas específicamente para minar. Pertenecerán a la gama CMP, y tendrán algunas diferencias como la falta de salidas de vídeo, ya que no son necesarias para minar. Además, estas gráficas usan chips viejos o que no pueden ser vendidos en gráficas convencionales.