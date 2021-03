Un gran error de Nvidia va a hacer imposible comprar una de sus nuevas gráficas

Si viste el anuncio de la nueva RTX 3060 de Nvidia, y esperabas poder comprar una en España, será mejor que pierdas toda esperanza; a estas alturas, todo indica que será otra víctima más de la minería de criptomonedas.

Los jugadores llevan ya meses haciendo colas (virtuales) para comprar las nuevas tarjetas gráficas de AMD y Nvidia, con pocos afortunados; la mayoría de unidades van a parar a 'granjas', donde se usan para minar criptomonedas como Ethereum. De hecho, la demanda es tan alta que ya se usan ordenadores portátiles para minar.

Con la nueva RTX 3060, Nvidia tenía un plan; poco antes de su lanzamiento, anunció que había implementado medidas para reducir el minado de criptomonedas en sus tarjetas gráficas. Sin embargo, esos obstáculos ya han sido superados, y lo peor es que ha sido la propia Nvidia la que ha ayudado sin querer.

Nvidia quita el limitador por error

La RTX 3060 cuenta con un 'limitador', que automáticamente detecta el tipo de cálculos usados para 'generar' criptomonedas y reduce la potencia de la GPU. Gracias a esto, en teoría esta tarjeta es un 50% peor minando y por lo tanto, no es tan atractiva para esta tarea comparada con modelos de gama alta como la RTX 3080. El objetivo era garantizar que una mayor cantidad de tarjetas RTX 3060 terminase en manos de los jugadores, que podrían apreciar la mayor potencia en sus juegos.

Minería de criptomonedas con la RTX 3060 de Nvidia Computerbase.de Omicrono

Sin embargo, el día de ayer algunos usuarios se sorprendieron al comprobar que la tarjeta ahora era mucho mejor minando criptomonedas, después de instalar el último driver disponible en versión beta, 470.05, que se podía descargar directamente desde la página web de Nvidia.

Después de muchos rumores y elucubraciones, Nvidia ha confirmado hoy que el driver 470.05 elimina el limitador de criptomonedas de la RTX 3060. La declaración es muy corta, mucho más de lo que esperaríamos dada la gravedad del asunto; sólo indica que el driver incluyó código para desarrollo interno de Nvidia de manera inavertida.

Aunque el driver ha sido eliminado de la página de Nvidia, esto es Internet; no es difícil encontrarlo, y los que lo quieren ya lo están usando.

RTX 3060 afectada

El mensaje de Nvidia tampoco explica una incongruencia en sus declaraciones. Cuando anunció el limitador, Nvidia presumió de que no se podía hackear, ya que no dependía únicamente del driver; sin embargo, ahora parece que, en efecto, el driver puede desactivar el limitador.

Este caso es especialmente chocante para quienes llevan meses buscando una nueva gráfica para jugar; sobre todo porque la RTX 3060 es un modelo de gama media, dirigido a quienes no pueden costearse el prohibitivo precio de modelos como la RTX 3080.

Al menos, hay algunos consuelos. Este driver no puede ser usado por todas las RTX 3060; debido a su estado beta, provoca fallos en algunos modelos. Según las primeras pruebas hechas públicas, las RTX 3060 de marca ZOTAC o Inno3D no funcionan con este driver.

Granja de criptomonedas

Además, este driver no elimina todas las medidas contra las criptomonedas. No funciona si la tarjeta gráfica no tiene un monitor conectado, o si se detecta el uso de un 'riser' o extensor. En las 'granjas', varias tarjetas gráficas suelen estar conectadas a un sólo equipo usando esas extensiones, y no están conectadas a monitores porque son gestionadas a través de una conexión remota.

Por lo tanto, aún es posible que los 'mineros' no se hagan con todas las RTX 3060 porque no les merezca la pena lidiar con esas restricciones; al menos si no consiguen hackear el driver para eliminarlas.

