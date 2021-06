Apple estaría preparando un nuevo sistema operativo para domótica del hogar

Apple tiene todo un ecosistema de sistemas operativos propio. En España y en el resto del mundo, Apple ha establecido un SO para cada tipo de dispositivo; iOS para iPhone, iPadOS para iPad watchOS para Apple Watch, macOS para Mac y tvOS para Apple TV. Según una nueva filtración, Apple podría estrenar un nuevo sistema operativo pensado para el hogar: homeOS.

Así lo atestigua una oferta de trabajo de Apple, que busca un ingeniero de software que trabaje en Apple Music. En ella, Apple explica que la persona que opte a este puesto trabajará en iOS, watchOS, tvOS y en homeOS, un nuevo sistema operativo que no habíamos visto hasta ahora.

Y no, no es una errata; la oferta de trabajo que podemos consultar desde este enlace hace varias referencias a este nuevo sistema operativo que podría llegar en este WWDC21 que Apple celebrará el día 7 de junio. ¿Veremos un nuevo dispositivo domótico con este SO en su interior?

Un nuevo sistema operativo

La oferta de trabajo, revelada por Applesfera, hace hasta 2 referencias a homeOS. "Podrá trabajar con ingenieros de sistemas de Apple, aprenderá el funcionamiento interno de iOS, watchOS, tvOS y homeOS, y optimizará su código para el rendimiento de formas que solo Apple puede hacerlo. Únase a nuestro equipo y marque una diferencia real para los amantes de la música en todo el mundo".

Otra referencia nos da información sobre la naturaleza misma de este sistema. "El equipo de Apple Music Frameworks es dueño del stack de tecnología que permite la experiencia de Apple Music integrada en el sistema en todas nuestras plataformas móviles: iOS, watchOS y homeOS". Es decir, que Apple califica a este sistema como un sistema móvil, similar a iOS o a watchOS.

Esto nos indicaría que el dispositivo tendría como mínimo capacidades móviles y no sería un aparato fijo en nuestra casa, como podría ser un HomePod por ejemplo. También podría ser una pista de que el dispositivo que albergue este nuevo sistema operativo tendrá funciones inalámbricas además de ventajas con respecto a Apple Music, como una posible compatibilidad con AirPlay 2.

Y hay razones para pensar que este nuevo sistema no sólo daría vida a un nuevo HomePod, sino que serviría para conseguir lo que ya se hizo con iPad e iPadOS: independizar un tipo de producto con su propio sistema operativo. homeOS podría vitaminar este nuevo HomePod y ser el sistema que integren los HomePod actuales y los que vengan en el futuro.

De hecho, rumores del pasado hablan de un HomePod con Apple TV integrado. Un rumor que casaría genial con el estreno de homeOS, permitiendo a Apple evitar integrar este futuro dispositivo en el sistema tvOS. Aunque por supuesto, todo esto es especulación y no será hasta que asistamos a la conferencia de desarrolladores de Apple que saldremos de dudas.

