Apple actualizará los HomePods para que puedan reproducir audio sin pérdida

Hoy hace una semana desde que en España conocimos la nueva modalidad Lossless de Apple. Sin aumentar el precio de la suscripción a Apple Music, Apple anunció que ofrecería audio sin pérdida de alta calidad, asemejándose a alternativas como Tidal. Desde entonces, Apple se ha esmerado en explicar qué dispositivos de la marca soportarán este tipo de audio.

Los HomePod recibirán dicho soporte. Así lo ha confirmado Apple en una de sus páginas de soporte, explicando que gracias a una futura actualización de software los altavoces de Apple podrán reproducir audio sin pérdida. Lo hará incluso el HomePod original, que ha sido descatalogado por Apple.

Apple asegura que en una "futura actualización de software", los HomePod podrán reproducir este tipo de audio sin pérdida. Actualmente y según la propia Apple, los HomePod reproducen audio a través del códec AAC.

Los HomePod se actualizarán

Esta confirmación es importante, ya que tiene mucho sentido que estos altavoces consigan audio Lossless. Apple ha puesto mucho empeño en que sus HomePod se conviertan en el sistema de audio por preferencia para el usuario y la modalidad de audio sin pérdida puede ser un gran incentivo para su compra.

No obstante, no se sabe si esta compatibilidad permitirá que un solo HomePod reproduzca audio sin pérdida o si por el contrario necesitaremos al menos un par de HomePod mini. Porque recordemos que el aparato ni siquiera es compatible con Dolby Atmos y los HomePod originales pueden servir como sistema de audio para un centro multimedia, pero preferentemente si se usan dos de ellos.

Es difícil pensar que el HomePod mini pueda reproducir música sin pérdida por sí solo, aunque el tiempo lo dirá. Sin embargo, el que los HomePod sean compatibles con este tipo de audio (incluso el HomePod original) pondrá las cosas más fáciles para los usuarios que quieran aprovechar Lossless.

Necesitas audio por cable

Y es que Apple confirmó que ninguno de sus dispositivos de audio como los AirPods Max, AirPods Pro o auriculares Beats pueden reproducir audio en Lossless. Esto puede parecer una mala jugada por parte de Apple, pero siendo justos no es siquiera su culpa. Es una cuestión técnica, ya que ningún dispositivo Bluetooth o inalámbrico, ya sea altavoz o auricular, puede reproducir audio sin pérdidas.

El motivo es simple; la tecnología Bluetooth no cuenta con suficiente ancho de banda para poder retransmitir el audio sin comprimir. No es capaz de reproducir sin pérdidas el códec ALAC (Apple Lossless Audio Codec), que es el que usa Apple Music. Podrán reproducir música, desde luego, pero ni de lejos a alta calidad.

De hecho, los auriculares inalámbricos de Apple usan, tal y como ha afirmado la propia Apple, el códec AAC que si bien tiene muy buena calidad, está limitado a calidades de hasta 256 kbps. Es decir, que no es capaz de reproducir los 16 bits de calidad de CD o los 320 kbps que tiene Spotify en su modalidad máxima de reproducción. Por ende, está lejos de las frecuencias de calidad que manejan otros servicios, como Tidal.

Para poder aprovechar esta modalidad de audio sin pérdida, necesitamos o un equipo preparado para la alta fidelidad o la escucha mediante cable. Algunos auriculares con tipo C compatibles con Hi-Res Audio pueden reproducir música sin pérdida como los WH-1000XM4.

Y no, los AirPods Max no podrían reproducir audio sin comprimir a través del cable Lightning que viene incluido. Esto es porque el puerto no es compatible con formatos de audio digital. Es cierto que el cable incluye un DAC de 24 bits / 48 kHz, pero el sonido pasa a analógico en el proceso de escucha y se convierte en digital posteriormente. Apple no puede asegurar que en dicho proceso no habrá pérdidas.

