Apple será más rápida con las actualizaciones de seguridad de iPhone

Es muy común que cuando Apple detecta un fallo o vulnerabilidad en iOS, lance una nueva versión de iOS en España y en el resto del mundo para corregir el problema. Y es que este tipo de actualizaciones son importantes por las mejoras de seguridad que conllevan. No obstante, Apple quiere acabar con el tedio de tener que descargar una versión completa de iOS únicamente dedicada a seguridad.

Según recoge 9to5Mac, Apple implementaría en su última versión de iOS una opción para instalar actualizaciones de seguridad de forma separada, consiguiendo todo un apartado en los ajustes para ellas. Así lo atestigua la cuarta beta para desarrolladores de iOS 14.5 lanzada el pasado lunes.

Y es que las actualizaciones de seguridad tan importantes como las versiones del sistema operativo, ya que solucionan vulnerabilidades y fallos del SO que pueden comprometer nuestra privacidad. Por ende, Apple le está dando su propio apartado.

Actualizaciones de seguridad

Lo cierto es que esto no es algo nuevo en el mundo del smartphone; Android lleva haciendo esto desde hace años. Las actualizaciones de Android van separadas de las actualizaciones de seguridad en la mayoría de ocasiones, aunque usualmente los desarrolladores usan las actualizaciones mayoritarias para incluir los últimos parches de seguridad.

iPhone descargando 14.4.1. Manuel Fernández Omicrono

En los ajustes de esta cuarta beta de iOS 14.5, podemos ver cómo aparece un nuevo ajuste dentro de la sección 'Actualizaciones automáticas', permitiéndonos activar o desactivar las actualizaciones de seguridad. Este sistema sería muy beneficioso para los usuarios.

Lo primero es que estas actualizaciones llegarían antes, se instalarían más rápido al pesar considerablemente menos que las actualizaciones de iOS e incluso podrían evitar que tuviéramos que reiniciar el teléfono. Por otra parte, el usuario no tendría que esperar a que Apple lanzara toda una nueva versión de iOS para lanzar estas mejoras de seguridad, especialmente si los fallos encontrados son potencialmente peligrosos, tal y como ocurrió con el problema de WebKit con iOS 14.4.1.

No obstante, estamos hablando de una beta; todo esto podría cambiar, y no implementarse o aplicarse de otra forma. No se sabe siquiera si en las siguientes versiones de iOS Apple seguirá ofreciendo este sistema que ya está activo en los Mac, cuyas actualizaciones de seguridad van separadas de las actualizaciones mayoritarias. Tendremos que esperar a que Apple lance la versión estable para todos los usuarios de iOS 14.5.

