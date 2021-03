Lo nuevo de Photoshop: un zoom que duplica la resolución de una imagen

Cualquier usuario creador de contenido habrá usado, como mínimo una vez en su vida, alguna aplicación de la suite de aplicaciones de Adobe. Photoshop, Premiere, Lightroom, etcétera. Si no eres un usuario que realmente las haya usado, quizás las novedades que llegarán próximamente a España te convenzan de hacerlo, especialmente si eres usuario del ecosistema Apple.

Apple por fin trae Photoshop de forma nativa a los Mac con procesador M1. Hasta ahora, Photoshop dependía del software Rosetta 2 para ejecutar la versión de la aplicación x86 en la arquitectura ARM de Apple. Ahora, la nueva versión nativa para Apple Silicon, según Adobe, es hasta 1,5 veces más rápida.

Adicionalmente, Adobe Carmera Raw (una de las aplicaciones básicas para editar fotografía a medio nivel dentro de la propia Photoshop) recibe una nueva función: 'Super Resolution' que, como veremos a continuación, es una tecnología que cuadruplica la resolución de una fotografía consiguiendo definición mediante el aprendizaje automático.

Super Resolution

A la izquierda, una imagen con zoom sin 'Super Resolution'. A la derecha, el resultado. Adobe Omicrono

Dentro de Photoshop existe un software independiente que sirve para revisar, editar y exportar fotografías en formato RAW, es decir, archivos fotográficos sin compresión. Funciona de manera similar a Adobe Lightroom, pero en este caso con una mayor integración en Photoshop y con unas capacidades algo más limitadas.

La nueva tecnología Super Resolution usa la archiconocida inteligencia artificial, en este caso algoritmos de aprendizaje automático para en esencia duplicar la resolución de cualquier imagen ampliada. Así lo explica Eric Chan en el propio blog de la empresa.

Esta nueva tecnología nos sirve tanto para agrandar imágenes como para ampliarlas y conseguir información de ella, ya sea un trozo de la misma o una parte de la foto que necesitemos extraer para su publicación. Y es que cuando recortamos una imagen, perderemos resolución ya que literalmente estamos recortando información de ella. Super Resolution evita precisamente esto.

De nuevo, a la izquierda, una imagen con zoom sin 'Super Resolution'. A la derecha, el resultado. Adobe Omicrono

Super Resolution dobla la resolución tanto en el alto como en el ancho, consiguiendo una imagen con hasta 4 veces más resolución que la original. Esto, además de lo mencionado, puede servir para por ejemplo agrandar mediante esta función fotografías antiguas, que pesen al menos 10 megabytes para conseguir mejor definición.

Tan solo tendremos que acceder a Camera Raw abriendo un archivo compatible, y en la imagen hacer click derecho a 'Mejorar', o en su defecto, presionar CTRL + Shift + D. Activamos 'Super Resolución' y esperamos a que se procese la imagen. Esta se guardará en formato DNG en un nuevo RAW que se abrirá aparte y que podremos manipular como cualquier otra.

Aunque hay que tener en cuenta que estamos añadiendo peso a la imagen, por lo que tenemos que recordar que el RAW generado pesará más que la imagen real, de ahí que Adobe no recomiende el uso de esta herramienta para ampliar todo un pack de fotos, ya que esto podría provocar problemas de almacenamiento. También se recomienda el uso de sistemas de almacenamiento veloces como SSDs de alto rendimiento que puedan manejar estos nuevos archivos.

Photoshop en Macs M1

Nuevo MacBook Pro con procesador Apple M1 Apple

Hasta ahora, Photoshop para Apple Silicon estaba en forma de beta. Recientemente la aplicación se ha actualizado a la versión 22.3, que pasa de necesitar emulación mediante Rosetta 2 a soportar directamente los chips M1 de Apple. Esta actualización no sólo mejora el rendimiento, sino que evita tener que emular la aplicación, ganando en estabilidad.

No obstante, no todo es color de rosa; Adobe asegura que, por ahora, no se pueden hacer ciertas cosas de forma nativa en Apple Silicon como reproducir vídeo o importar o exportar. Adobe ya ha asegurado que está trabajando en todo esto para solucionar estos pequeños detalles.

Esta es una gran noticia ya que si bien es cierto que el rendimiento de Adobe Photoshop bajo Rosetta 2 era bueno, sí había algunos problemas de estabilidad, especialmente usando la beta. Ahora, al tener una versión estable para Macs M1, el rendimiento será todavía mejor, mejorando (valga la redundancia) los flujos de trabajo. Para actualizar la aplicación, tan solo tienes que ir a Creative Cloud y actualizarla.

