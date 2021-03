Los AirPods 3 no llegarían hasta después de verano, según los últimos rumores

No todos los rumores que vemos en España, sobre todo referentes a Apple, son ciertos. Es verdad que hay filtradores más o menos reputados, pero en general todos apuntan a una misma dirección. El problema llega cuando varios rumores chocan entre sí, que es justo lo que está ocurriendo con los AirPods de tercera generación.

Hace unos pocos días, Jon Prosser, famoso filtrador conocido por haber acertado en más de una ocasión, tuvo a bien avisar de que en marzo habría un evento de Apple en el que se presentarían, entre otras cosas, unos nuevos AirPods. Ming-Chi Kuo, famoso analista centrado en Apple también conocido por tener un ratio de aciertos bastante sólido, dice lo contrario.

Asegura, en una nota de inversores, que los nuevos AirPods no sólo no llegarán en marzo, sino que no entrarán en producción hasta el tercer trimestre de este año, es decir, hasta verano del 2021.

Los AirPods se retrasarán

Lo curioso de la nota de Kuo es que Apple no lanzaría los AirPods 3 en marzo simplemente porque no estarían listos para su comercialización. El informe del analista se centra en las predicciones sobre las ventas proyectadas de los AirPods para este año, que se verán reducidas en parte por la pandemia.

No sería el único motivo; Kuo alude a que Apple tiene una competencia cada vez más amplia, y que si bien es cierto que gozan de una muy buena salud en el sector, esto no quitará que los envíos este año se reduzcan. De hecho, Kuo estima que este año Apple venderá unos 78 millones de AirPods, una cifra inferior al 2020 en el que vendió 90 millones.

Aunque Kuo no está seguro del todo sobre su análisis, asegura que Apple podrá sustentarse en los AirPods Max y AirPods 2 para hacer tiempo mientras preparan su tercera generación. Unos AirPods Max cuya etiqueta de precio de más de 600 euros en España hacen que su impacto en ventas se vea limitado; Kuo espera que Apple venda únicamente un millón de unidades este año.

Esta información no es más que una predicción que, además, llega en un momento extraño. Y es que los últimos rumores sobre los AirPods han venido acompañados de filtraciones en imágenes, que a su vez concordaban con los detalles rumoreados de estos dispositivos. Por ende, sería extraño que al final Apple decidiera retrasar tanto unos dispositivos con tanto público como son los AirPods. Saldremos de dudas dentro de unos días, en este mismo mes de marzo.

