El truco de WhatsApp para tener dos cuentas en el mismo móvil

WhatsApp es una de las aplicaciones con mayor relevancia a nivel mundial y las cifras lo avalan, pues la plataforma llegó recientemente a los 2.000 millones de usuarios activos. Por si fuera poco, en España es la más usada, con un crecimiento en el tiempo de uso que se ha disparado entre los españoles durante la cuarentena.

Teniendo en cuenta que WhatsApp se ha convertido en una app imprescindible para prácticamente cualquier persona, siempre viene bien conocer algunos de sus secretos. Por esa precisa razón, recientemente desvelábamos el truco de WhatsApp para escuchar audios antes de enviarlos o los pasos a seguir para no perder tus conversaciones si cambias de móvil.

En este caso, venimos a explicaros cómo tener dos cuentas de WhatsApp con números diferentes en el mismo teléfono móvil.

Dos WhatsApp en el mismo móvil

Cada vez hay más smartphones Dual SIM en el mercado, lo que significa que podemos introducirles dos tarjetas SIM de manera simultánea. Una característica muy útil para aquellos que tengan un número personal y otro del trabajo, ya que les libra de tener que estar con dos móviles encima.

WhatsApp. Omicrono

Pese a las ventajas de contar con un terminal Dual SIM, muchos se encuentran con el problema de no poder tener dos WhatsApp's con números de teléfono diferentes en el mismo dispositivo. Os ayudamos a solucionar este problema de una manera bastante sencilla.

En el caso de tener un smartphone Android, primero debes dirigirte al apartado de "Ajustes" de tu móvil y después a la sección de "Aplicaciones". A partir de este punto, el proceso variará dependiendo del fabricante, os dejamos algunos ejemplos:

Huawei : entra en el apartado " App gemela " y selecciona WhatsApp.

: entra en el apartado " " y selecciona WhatsApp. Xiaomi : busca " Aplicaciones duales " y pincha en WhatsApp.

: busca " " y pincha en WhatsApp. Samsung : debes encontrar el apartado "Funciones avanzadas" y entrar en " Mensajería Dual ", después escoge WhatsApp.

: debes encontrar el apartado "Funciones avanzadas" y entrar en " ", después escoge WhatsApp. OnePlus : busca " Aplicaciones paralelas ".

: busca " ". Oppo: dirígete a "Clonar aplicaciones".

Dos WhatsApp en un mismo móvil. Alex Branco Omicrono

Si lo has hecho correctamente, verás cómo en tu móvil ha aparecido un segundo icono de WhatsApp, como puedes ver en la imagen superior. Basta con que entres y te registres con tu otro número de teléfono para poder usar dos WhatsApp desde el mismo terminal.

Cabe recalcar que el método a seguir puede ser diferente incluso en smartphones de la misma marca. Lo importante es buscar apartados similares a los que os hemos dejado justo arriba, que hagan referencia a una "app gemela", "aplicaciones duales", "clonar app", etcétera.

Para Android y iPhone

Ya sea porque no has conseguido hacerlo desde tu Android o porque tienes un iPhone, no te preocupes, hay otro método para tener dos WhatsApp's diferentes en el mismo móvil.

WhatsApp Business.

En ambos casos bastaría con descargar la aplicación WhatsApp Business desde la Play Store de Android o la tienda de Apple. Se trata de una variante de WhatsApp para empresas que podrás descargar e instalar de manera gratuita.

Esta aplicación es bastante similar a la estándar. No obstante, como pega, los usuarios a los que enviemos mensajes sabrán desde el principio que se trata de una cuenta comercial, ya que se les notificará.

Por esa razón recomendamos utilizar el primer método siempre que sea posible. Esperamos que este pequeño truco de WhatsApp te haya resultado de utilidad. Como has podido comprobar, ponerlo en marcha te llevará apenas unos minutos.