El último bulo de WhatsApp: No, ni Apple ni Google te están instalando ninguna app del Covid

Puede que hayas recibido un WhatsApp advirtiéndote de un problema de seguridad: que Apple y Google están instalando una app del COVID-19 en nuestros teléfonos. Este nuevo bulo está siendo ampliamente compartido por las redes sociales, y no tiene ninguna clase de veracidad.

Aprovechando el estado de alarma en el que nos encontramos y la iniciativa de propagación de bulos por parte de grupos de extrema derecha, usuarios han lanzado una misiva asegurando que estamos siendo vigilados por apps instaladas en nuestros dispositivos por parte de estas 2 compañías. Y sí, es falso.

En OMICRONO hemos dado una amplia cobertura a la asociación de carácter histórico que ha trascendido entre estos 2 gigantes tecnológicos para responder a la crisis del coronavirus, y hoy repasamos sus claves para desmentir este bulo.

No hagas caso a este bulo

WhatsApp. Pxhere

Este es el mensaje que se ha estado compartiendo por WhatsApp:

"Google está instalando secretamente una aplicación de Covid-19 en los móviles

¡Android, el sistema operativo de Google para móviles, está instalando en secreto una aplicación de Covid-19 en los móviles, sin informar a los usuarios!

Si quieres saber si tu móvil está infectado, sigue los siguientes pasos:

Dale a:

1. "Ajustes"

2. "Google"

Si te pone abajo de SERVICIOS "Notificaciones de exposiciones al COVID-19" te lo han instalado.

Bienvenido al estado de vigilancia

¿Por qué no sale esta información en los medios españoles?

Si encuentras esta información importante, compártela con tus contactos. Es la única manera de que podamos cambiar algo."

Hay muchos puntos que podemos discernir para aclarar que este bulo es falso, por lo que vamos a repasarlos.

Google está instalando secretamente una aplicación del COVID-19 en los móviles.

Falso, y por varias razones. Para empezar, no es una app; es una API, una interfaz que permite a los programadores ejecutar funciones ya programadas, sin tener que desarrollarlas por si mismos. Así se podrán crear aplicaciones para ambos sistemas destinadas a realizar escaneos de contactos mediante Bluetooth y así comprobar si hemos estado cerca de contagiados o si por el contrario hemos estado cerca de un punto de contagio importante.

Esta API no se activará a no ser que instalemos una app específica para ello y la misma estará sujeta a una serie de medidas específicas para salvaguardar nuestra privacidad. Por lo tanto, si no instalamos una app no se activará. Solo los Gobiernos y las instituciones sanitarias tendrán acceso a dichos datos.

Es cierto que más adelante dichos sistemas se integrarán dentro de los sistemas, pero esto será totalmente opcional y podremos elegir desactivarlo. Además, en absoluto esto es algo "secreto"; tanto Apple como Google han anunciado dichas medidas en todos sus canales de información disponibles, precisamente para concienciar a la gente del uso de las mismas.

Si te pone abajo de SERVICIOS "Notificaciones de exposiciones al COVID-19" te lo han instalado.

Mensaje de Google sobre el COVID-19. Manuel Fernández Omicrono

Falso. Es cierto que en el apartado de "Google", dentro de nuestros ajustes, aparece dicho menú de "Notificaciones de exposiciones al COVID-19". Pero la misma Google explica en este menú que para "activar las notificaciones de exposición al COVID-19 abre una aplicación disponible". El propio nombre nos lo está diciendo.

La idea de esta medida es conseguir que, gracias a estas apps, nos lleguen notificaciones de aviso en caso de haber entrado en contacto con un usuario que ha dado positivo por COVID-19 y así autoaislarnos en cuarentena. No es una app que vaya a rastrear nuestros contactos "secretamente"; incluso aunque instalásemos la aplicación, podríamos desactivar las notificaciones. Además, la misma Google lo explica todo más abajo, en el texto amplio que incluye con la medida.

Por otra parte, nuestro móvil no está "infectado", puesto que este rastreo no consiste en un virus ni es ningún tipo de software malicioso que vaya a perjudicar a nuestro dispositivo.

Respuesta de Apple

Tim Cook, durante la presentación del iPhone 11 en California. Efe

Apple se ha apresurado a responder acerca de estos bulos. No específicamente el que corre por nuestros WhatsApps, sino a los bulos que están circulando por otras redes sociales como Facebook que tienen un mensaje similar. La idea de estos bulos es similar; advertir que la actualización de iOS 13.5 permitirá a las autoriades rastrear ubicaciones de usuarios de iPhone. Esta es la respuesta de Apple:

"Los usuarios en las redes sociales comparten una captura de pantalla de la actualización de iOS 13.5 diciendo que su instalación permitirá automáticamente a las autoridades rastrear las ubicaciones de los usuarios de teléfonos y con quién se han reunido. Si bien la captura de pantalla y la actualización son auténticas, las interpretaciones de las publicaciones de Facebook son engañosas y carecen de contexto."

De nuevo, este mensaje es falso. El rastreo no será de ubicación sino de contactos, y usará el Bluetooth para advertirnos en caso de haber tenido cierto contacto con usuarios infectados por el COVID-19. Se necesitará tener una app instalada que haga uso de esas APIs y además podremos desactivar el sistema.

Este bulo intenta amplificar la idea que muchos grupúsculos de extrema derecha están difundiendo por Internet: que el estado de alarma es una medida totalitaria, aprovechándose de la desinformación y del miedo al COVID-19 y sus consecuencias. Recomendamos encarecidamente no dar pábulo a estos bulos y evitar compartirlos en la medida de lo posible.