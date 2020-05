La estafa del USB que protege contra el 5G: te cobran 300 € por una memoria con una pegatina

Según la página oficial del 5GBioShield, este dispositivo USB que protege contra el 5G puede prácticamente salvarnos la vida; pero en realidad, una vez que lo abres te encuentras con una simple memoria USB que apenas cuesta unos euros.

La paranoia por el 5G se está extendiendo a marchas forzadas, y poco parece importar lo que dice la ciencia. Las redes sociales y las apps de mensajería como WhatsApp se están llenando de bulos sobre el 5G, como el supuesto efecto nocivo que tiene sobre la salud; unos bulos que ya se están compartiendo en España.

Al 5G se le ha llegado a acusar de estar relacionado con el coronavirus, pese a que esta tecnología ya lleva años en funcionamiento; una falacia que se está extendiendo especialmente en el Reino Unido, donde ya han incendiado torres de 5G e incluso atacado a trabajadores de las operadoras.

Sin embargo, todas esas acusaciones han resultado ser falsas o estar basadas en datos imprecisos; en cambio, se ha demostrado en varias ocasiones que el 5G no es peligroso para la salud de las personas.

El USB que protege contra el 5G, una estafa

Por supueto no faltan quienes han visto la oportunidad de hacer negocio de esta histeria colectiva, y así nace el 5GBioShield, un dispositivo USB que promete protegernos ante las radiaciones del 5G, que no es más que el equivalente moderno a ponerse un gorro de papel de aluminio para que no nos lean los pensamientos.

Este dispositivo ganó popularidad cuando un miembro del comité del 5G del pueblo de Glastonbury, Inglaterra, lo recomendó a los vecinos porque lo consideraba "una ayuda", usando la plataforma del ayuntamiento para promocionarlo y publicar el enlace a la tienda oficial, según informa la BBC.

Las promesas de 5GBioShield están llenas de pseudociencia Omicrono

La primera pista de que este es un producto fradulento está en la cantidad de pseudociencia que sus creadores han conseguido meter en tan poco espacio. Afirman que este dispositivo, que parece una memoria USB convencional, en realidad tiene un "catalizador holográfico cuántico de nano capa portátil".

La idea es que conectemos el USB a nuestro ordenador para estar inmediatamente protegidos, gracias a la "investigación de varias décadas en varios países"; poco importa que el desarrollo de 5G sólo empezase en el 2008.

5GBioShield promete protegernos frente a los supuestos peligros del 5G 5GBioShield Omicrono

El dispositivo funcionaría emitiendo "frecuencias de fuerza vital", pero en vez de ayudar a Goku, estaríamos revitalizando nuestro cuerpo, "restaurando la coherencia de los átomos" con la "oscilación cuántica".

Aunque a nuestros lectores les pueda parecer gracioso que alguien haya cogido palabras aleatorias y creado un producto en base a ellas, lo malo es que cada vez más gente se las cree; y está dispuesta a arriunarse por ello.

Cobran 300 € por una memoria de 3 €

El 5GBioShield no es barato, con un precio de 283 libras esterlinas (315 €) por sólo una unidad; si compramos tres, será a un precio rebajado hasta las 795 libras (885 €). Sin embargo, el dispositivo en sí cuesta menos de tres euros.

Eso es lo que descubrió la investigación de Pen Test Partners, que consiguió una unidad y la abrió para comprobar dónde estaba esa tecnología cuántica. Lo que se encontraron fue una simple memoria USB de apenas 128 MB.

El interior del USB es como el de cualquier otra memoria USB del mercado Pen Test Partners Omicrono

El supuesto "catalizador" en realidad es una pegatina pegada en la carcasa, que se puede quitar sin problemas. Ese es el único cambio, y la pegatina no está conectada a la circuitería del USB ni este contiene más que los chips de memoria para el almacenamiento de datos. Si lo conectamos a un ordenador, este lo reconocerá y podremos almacenar archivos como con cualquier otro.

5GBioShield es una simple memoria USB con una pegatina Pen Test Partners Omicrono

La verdad es que es una memoria USB bonita, con partes transparentes y un grabado de San Jorge, pero eso no significa que sea cara; podemos encontrarla por 2,73 € en tiendas como AliExpress.

La compañía detrás de 5GBioShield no ha respondido aún a la investigación; sus fundadores antes se dedicaban a vender complementos dietéticos, pero parece que han encontrado su trabajo ideal en revender memorias USB.