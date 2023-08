Si quieres el iPhone 15 Pro Max tendrás que esperar: su disponibilidad podría retrasarse varias semanas

Apple presentará en el mes de septiembre sus nuevos iPhone 15, como ya es costumbre. Entre los rumores que circulan antes del esperado lanzamiento, se habla de novedades como una cámara telescópica en el modelo más premium, los iPhone 15 Pro Max o Ultra, como parece que se renombraría. Esta mejora técnica, sería la responsable de un retraso a la hora de llegar a las tiendas de España y del resto del mundo. Algunos de los nuevos teléfonos de Apple tardarían hasta cuatro semanas en entregarse.

Las fechas que se barajan actualmente, hasta que Apple haga el anuncio oficial, apuntan a que su presentación tendrá lugar el 13 de septiembre: dos días después se abrirían los pedidos anticipados en la web de la empresa y las entregas deberían comenzar siete días después. Sin embargo, según 9to5Mac, un informe apunta a que esta última fecha se retrasaría entre tres a cuatro semanas, mandando las entregas del Pro Max hasta casi mediados de octubre, el cual se bautizaría de nuevo como iPhone 15 Ultra.

El motivo de esta larga espera sería el fabricante de cámaras Sony, según explica el medio internacional especializado en Apple, Sony no podrá proporcionar el sensor de imagen utilizado por el iPhone 15 Pro Max a tiempo para que se envíe junto con los otros modelos nuevos. Esta información surge de un informe realizado por un importante analista de acciones al que ha tenido acceso 9to5Mac.

En ese informe se apunta al periodo entre el 6 y 13 de octubre como las posibles fechas a las que habría que esperar para ver disponible en las tiendas los móviles más caros de esta nueva familia de iPhone. Aún así, no es la primera vez que Apple retrasa la entrega de uno de sus nuevos productos.

El año pasado, el mundo conoció los iPhone 14 el 7 de septiembre, dos días más tarde se abrían las reservas online. Más tarde, el 16 de septiembre ya estaban disponibles en las tiendas tanto la versión estándar de iPhone 14 como los modelos Pro y Pro Max.

Sin embargo, al iPhone 14 Plus hubo que esperarle más tiempo para verlo en las estanterías, hasta el 7 de octubre. No era el primer año que se separaba la llegada de los modelos de una misma familia, por ejemplo, el iPhone 12 mini y el iPhone 12 Pro Max también se enviaron semanas después que el iPhone 12 y el iPhone 12 Pro.

En principio, la causa de esa diferenciación en las fechas de puesta a la venta sería la principal ventaja fotográfica del modelo más premium que el gigante de Cupertino va a presentar en unas semanas. El iPhone 15 Pro Max se espera que integre una cámara periscópica, la cual promete mejorar la luz en las imágenes tomadas con el zoom óptico.

Cuanto más zoom óptico se utiliza en una cámara, más larga debe ser esta lente, lo cual es complicado de meter en un smartphone. Con las lentes periscópicas, una vez la luz ha ingresado al elemento frontal de la lente, un prisma dobla la luz en 90 grados para que el resto del conjunto de la lente pueda quedar en formato horizontal dentro del cuerpo de la cámara.

Los de Apple no son los primeros en recurrir a este formato, móviles como el vivo X80 Pro también han impulsado su fotografía en años anteriores usando zooms periscópicos. Por el contrario, el iPhone 15 Pro más pequeño no recibirá esta actualización. El iPhone 15 y el iPhone 15 Plus incluirán cámaras ultra gran angular y gran angular, pero no cámaras de teleobjetivo.

Aparte de esta novedad, la nueva línea de móviles de Apple reemplazará el clásico puerto de carga Lightning por un USB-C como los nuevos iPads. Por otro lado, se espera que el titanio sustituya al acero inoxidable en los iPhone 15 Pro y Pro Max. Los modelos Pro también recibirán un botón programable y el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus adoptarán el diseño Dynamic Island introducido con el iPhone 14 Pro y el iPhone 14 Pro Max.

