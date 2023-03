Los Nothing ear (2) tienen fecha de presentación: el rival de los AirPods Pro llega este mes

Invitación de Nothing. Nothing Omicrono

Nothing, la compañía de tecnología de Carl Pei, sigue adelante con su idea de lanzar dispositivos y con la llegada del 2023, poco a poco va perfilando el que será su catálogo de lanzamientos para este año. Después de confirmar prácticamente su Nothing Phone (2) y de dar pistas sobre un nuevo tipo de producto, la compañía ha anunciado en España la fecha de presentación de sus nuevos auriculares: los Nothing Ear (2).

Ya habíamos hablado antes de estos auriculares, que si nos basamos en las filtraciones, serán prácticamente calcados a su generación anterior. Los auriculares se darán a conocer el próximo 22 de marzo a las 16:00 horas, hora peninsular española, y contarán de nuevo con el "diseño icónico" de la compañía.

Como es de esperar, Nothing no ha dado absolutamente ningún detalle sobre este producto, más allá de confirmar cuándo se lanzará. Sea como fuere, podemos esperar un gran dispositivo gracias al buen hacer de la compañía en lo que a tecnologías de audio se refiere.

Los Nothing Ear (2)

Hace poco, se filtraron en supuestas imágenes reales los nuevos Nothing Ear (2), que no contarían con cambios estéticos serios pero sí con ciertos cambios a nivel interno. Y es que una de las novedades sería la cancelación de ruido activa personalizable, además de un modo de transparencia y conectividad dual para poder conectarse a dos dispositivos.

Otro de los detalles será el soporte para la ecualización avanzada, que permitirá entre otras cosas dar nuevas opciones al usuario para una ecualización más profunda. Salvo cambios ínfimos en el diseño (cambio de ubicación de los micrófonos y poco más), estos nuevos auriculares serán idénticos a los de la generación anterior.

Dado que la filtración se produjo a finales de enero, las fechas concuerdan para que esta sea real. Por supuesto, falta comprobarlo a ciencia cierta, y esperar a que se presenten estos dispositivos dentro de un par de semanas. Sin embargo, faltan detalles muy relevantes, como el precio.

Recordemos que Nothing, debido a la situación actual, se vio obligada a subir el precio de sus Nothing Ear (1), por lo que es de prever que sus sucesores serán algo más económicos. O en su defecto, este lanzamiento conseguirá que la primera generación, que ya se postula como una gran alternativa, baje de precio siendo más recomendable aún.

