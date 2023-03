Adiós a las llamadas de desconocidos en WhatsApp con la última funcionalidad de la app

WhatsApp, poco a poco, va mejorando con el tiempo en España. Si bien no tiene el ritmo de actualizaciones y mejoras que Telegram, la aplicación de Meta busca superar a su homóloga azul con novedades un poco tardías pero que los usuarios llevan muchísimo tiempo. Desde que los sistemas Android e iOS permitieron el bloqueo de llamadas de desconocidos, los usuarios han pedido que también se implemente esto en WhatsApp. Y así será.

Según adelanta WABetaInfo, Meta está trabajando en la posibilidad de incluir un nuevo ajuste para silenciar las llamadas de desconocidos. Y es que efectivamente; WhatsApp, aunque parezca sorprendente, permite que cualquier persona que no conozcas te llame por WhatsApp. Algo que cambiará dentro de poco.

El medio ha publicado una captura de pantalla de las últimas betas de la aplicación que activará una opción para silenciar las llamadas de personas desconocidas. Por supuesto, no las bloqueará per se, pero sí que hará que no suenen. Eso sí, quedarán registradas en el listado de llamadas de WhatsApp.

Silenciar llamadas

Esta función ha aparecido, como ya es habitual, en una beta de WhatsApp para Android. Indicativo de que la característica está próxima a aparecer en las aplicaciones de todo el mundo dentro de poco, y siendo una función algo simple, no debería tardar demasiado en llegar. Pero ¿cómo funciona?

Lo cierto es que, salvo que se realicen cambios, esta opción tendrá su propio apartado en los ajustes de privacidad. Según WhatsApp, "las llamadas de números desconocidos serán silenciadas. Estas aparecerán en tu lista de llamadas y en las notificaciones". Es decir, que seguirán notificándose al usuario, pero no sonará como si fuera una llamada estándar, aunque se podrán contestar.

Opción para silenciar llamadas. WaBetaInfo Omicrono

Los motivos de por qué hay que hacer caso omiso a las llamadas de desconocidos son lógicos. Es un agujero de privacidad ciertamente grande; no solo puede ser una herramienta de acoso, sino que también puede servir para facilitar toda clase de timos y estafas en la aplicación. En algunos casos, puede llegar a ser una pesadilla.

Por el momento, no parece que Meta vaya a incluir ninguna opción en la que se permita el bloqueo directo de una llamada, por lo que tendremos que seguir ignorándolas y evitando contestarlas. Sea como fuere, habrá que esperar al menos unas pocas semanas a que la característica llegue oficialmente a las versiones estables de la aplicación.

