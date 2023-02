Así es el nuevo dron ultra compacto de DJI: fácil de usar y más barato

Ana Rosa Quintana, tajante con Joaquín Prat en directo: "En este plató no hay drogas"

Con la eliminación de las restricciones por COVID, desde hace años se está popularizando en España el vuelo de drones para grabar tomas espectaculares desde el cielo. Sin duda la que lleva la voz cantante en este sentido es DJI, que dispone de un amplio surtido de drones. Dentro de su catálogo, no faltan los drones compactos, ideales para grabar tomas aéreas con algo más de discreción. Ahora, incluyen dentro de esta gama de productos el nuevo DJI Mini 2 SE.

Este es un dron ultra ligero que destaca no solo por su tamaño compacto, sino por su peso. Y es que tan solo pesa 249 gramos, haciendo que esté exento de numerosas normativas que restringen el uso de estos aparatos en ciertas zonas. No obstante, que su tamaño no de lugar a engaño, ya que tiene una resistencia al viento de nivel 5 soportando velocidades de hasta 10,7 metros por segundo.

El dron cuenta con un sensor CMOS de 1/2,3 pulgadas que puede conseguir imágenes de 12 megapíxeles y grabar vídeo en resolución 2,7 K. Además, puede volar un máximo de 31 minutos manteniendo en todo momento la toma estable gracias a su estabilizador de 3 ejes.

El nuevo mini dron DJI

Lógicamente el hecho de que este dron pese 249 gramos tiene una ventaja directa: y es que es tremendamente portátil, gracias en parte al hecho de que no está sujeto a las restricciones anteriormente mencionadas. Además, su tamaño reducido hará que sea fácil de meter dentro de mochilas de transporte y similares, pudiéndotelo llevar a cualquier parte del mundo fácilmente.

Integra la tecnología de transmisión de vídeo DJI O2, con un alcance de transmisión de 10 kilómetros, que es bastante. La batería alcanza para un vuelo de 31 minutos y su cámara de 12 megapíxeles permite realizar funciones inteligentes, como tomas panorámicas y similares. Al grabar vídeos en alta definición, la cámara habilita un zoom 4x digital.

DJI Mini 2 SE DJI Omicrono

Sus controles de vuelo incluyen despegue y aterrizaje con un solo toque, vuelo estacionario estabilizado y una función de refreso al punto de origen, por lo que será fácil de manejar para prácticamente todos los usuarios. De hecho, estos controles tan sencillos consiguen que sea ideal tanto para manos expertas como para usuarios novatos en esto de volar drones.

Precio y disponibilidad

El dron en sí cuesta 389 euros, siendo más económico que su predecesor. Existen opciones como la de Fly More Combo que incluye recambios para las aspas, baterías adicionales con estación de carga, el mando de control y muchos más añadidos. En este caso, un combo de 529 euros. Estará disponible a partir del 22 de marzo de este mismo año en la tienda de DJI.

