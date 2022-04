Drones para acabar con drones: así es el ingenioso sistema antiaéreo de este hacker

Aunque la población civil tenga a los drones como dispositivos de consumo para realizar espectáculos en el aire o carreras, muchos otros han sido conscientes de su uso bélico debido al conflicto entre Ucrania y Rusia. En España ya hemos visto unos cuantos tipos de drones de ataque equipados con sistemas sofisticados de combate. Este hacker ha desarrollado un ingenioso sistema para acabar con ellos: usar más drones.

Según recoge TechCrunch, el hacker proveniente de Lituania Aleksey Zaitsevsky ha creado un sistema anti-drones que parece muy rebuscado pero que por otra parte, es muy ingenioso. Y es que la idea de usar drones para acabar con drones no es en absoluto descabellada, ya que según como lo ha planteado, este sistema no solo es más económico que los que usan otros ejércitos, sino que son más fáciles de reabastecer.

La idea es simple: usar un dron cuadricóptero similar a los que se encuentran en las carreras de drones FPV para detectar el dron enemigo y usar sus cuatro hélices para lanzar una red que lo intercepte. Es decir, que este sistema "sacrifica" un dron para interceptar a otro de forma tremendamente ingeniosa.

Drones contra drones

Zaitsevsky, en su canal de YouTube, muestra este sistema para interceptar drones. El hacker, que es experto en la construcción de drones, ha creado un prototipo de dron similar a los drones de carrera de alta velocidad que es capaz de eyectar sus hélices para lanzar una red a los drones enemigos.

Apodado Interceptor Drone, este es un cuadricóptero que tiene una forma similar a un dardo que cuenta con materiales parecidos a los que los especialistas usan para las carreras de drones. De hecho, según explica el hacker, la idea de este dron es su maniobrabilidad. Y es que la necesita, ya que el dron tiene equipadas cámaras en primera persona para detectar al dron enemigo.

Dron interceptador.

El piloto detecta, a través de las cámaras del dron, al vehículo aéreo enemigo. En caso de que considere que este es hostil, el cuadricóptero se sitúa justo debajo del objetivo, o al menos, en una trayectoria desde la cual pueda disparar la red desde abajo. Tanto los motores como las propias hélices salen disparadas del dron, volando hacia arriba conectados por una red de kevlar. La red se despliega y ataca directamente al dron, que cae enredada en la misma.

Y el que Zaitsevsky haya usado tanto motores como materiales vistos en otros drones de carrera tiene mucho sentido. Y es que para empezar este dron necesita de una alta capacidad de maniobra para poder interceptar al dron enemigo. Además, debe ser rápido para poder permitir al piloto actuar con la mayor rapidez posible. Además, los motores de estos drones suelen contar con una gran capacidad de potencia, lo que les permite llevar redes más amplias.

Dron cayendo con un paracaídas. Aleksey Zaitsevsky YouTube

¿Qué ocurre con el propio dron? Este despliega un paracaídas que provoca que aterrice en el suelo. El dueño del dron tan solo tiene que recogerlo del suelo, acoplarle un nuevo sistema de hélices y motores con una nueva red y lo tendrá listo para volver a interceptar drones. Es muy ligero, pequeño y es fácil de transportar y de ocultar, lo que permite el uso de flotas enteras de estos drones.

Por supuesto, tiene sus desventajas. Dependiendo de qué tipo de red o de material use, el dron podrá volar de forma más rápida o lenta. Además, no es un dron autónomo; se necesita un piloto que se encargue de realizar la labor de maniobra con este dron. Y esto es un problema, ya que se necesita un piloto de carreras experimentado. No obstante, esta es una solución mucho más barata y accesible de interceptar drones que no requiera de un equipamiento especialmente avanzado.

