Qué esperar hoy de Apple: de la renovación de su iPhone más barato a un Mac mini más potente

Apple vuelve a presentar nuevos dispositivos. La compañía celebra este martes a las 19:00 horas de España su evento: Peek Performance, una declaración de intenciones en la que invita a estar atentos al rendimiento de sus nuevos dispositivos. La keynote —que sigue siendo virtual— es la primera del año tras haber cerrado en octubre de 2021 con Unleashed, el evento en el que dio a conocer a sus últimas bestias de productividad: los MacBook Pro, así como la nueva generación de AirPods.

El evento de este martes se espera que esté cargado de nuevos dispositivos que renueven el catálogo de varias familias de productos. El gran esperado es un nuevo iPhone SE, el más barato del catálogo; sin embargo se espera que Apple saque músculo con una renovación interna del iPad Air, nuevos equipos Mac para escritorio e incluso se especula con que podría llegar el rumoreado MacBook Air rediseñado.

Entre lo que no está en las quinielas para aparecer esta tarde entre los anuncios de Apple son Apple Watch o iPhone de gama alta, que llegaron en el último trimestre del año. Así como tampoco se esperan novedades sobre sus rumoreadas gafas inteligentes o los esperados nuevos AirPods Pro, que ya empiezan a filtrarse en el mercado.

iPhone SE 5G

No es el modelo más ambicioso pero sí el que tendrá la mejor relación entre precio y potencia. Esa es la aspiración de Apple con el iPhone SE, un teléfono que sigue conservando el diseño del iPhone 6 pero que alojará bajo el capó el último procesador móvil de la compañía, el A15 Bionic.

De este modo el iPhone SE salta del A13 Bionic a montar el mismo chip que la familia iPhone 13. Un procesador que no sólo mejorará la experiencia del teléfono en potencia sino también en cámaras, autonomía y conectividad. Y es que una de las grandes novedades del nuevo iPhone SE será la compatilidad con la red 5G, una conexión que llegó con los iPhone 12 y que Apple ha sabido exprimir en sus teléfonos, según Ookla.

iPhone SE Chema Flores Omicrono

La integración de los nuevos componentes pueden hacer que cambie ligeramente el diseño del actual SE, según apunta el analista Ming-Chi Kuo, sin embargo no se espera un cambio de concepto radical que acerque al SE a un aspecto más actual como el iPhone 11 o el modelo mini. No es descartable que el SE pueda evolucionar en este sentido, pero no parece que vaya a ser en la presentación de hoy, con lo que se estima que el iPhone SE 5G seguirá incorporando una pantalla de 4,7 pulgadas y botón TouchID.

Con respecto a la capacidad y el precio, el analista de TF International Securities que mantendrá los 64, 128 y 256 GB de almacenamientos, con lo que cabe esperar unos precios cercanos a los 489, 539 y 659 euros actuales o ligeramente mayores debido al incremento de costes global.

Mac Studio

Es quizá la gran novedad que se espera esta tarde. En noviembre de 2020 Apple presentó su chip M1 junto con un Mac mini, un MacBook Air y un MacBook Pro de 13 pulgadas. Hoy, se espera que Apple de a conocer el Mac Studio, una versión vitaminada del Mac mini pero que quede un peldaño por debajo en potencia y rendimiento de los MacBook Pro lanzados a final del año pasado y también por debajo del Mac Pro. Una forma de meter más rendimiento en un sobremesa que conectar a cualquier pantalla.

Supuesto Mac Studio junto al actual Mac mini Luke Miani Omicrono

Aunque el filtrador de información Luke Miani ha dejado ver un render de cómo sería el equipo —algo más alto que un Mac mini pero igual de cuadrado— se conoce poco de su aspecto interno así como de sus conexiones. Teniendo en cuenta que sería para usuarios más avanzados que el Mac mini tendría que integrar un chip M1 Pro o un nuevo M2, algo que suponga un salto de potencia con respecto al modelo lanzado a finales de 2020. A esto habría que sumar el potencial gráfico y mejor sistema de ventilación.

Del mismo modo pasa con las conexiones, el Mac Studio tendría que ir más allá de los dos Thunderbolt, HDMI y USB-A con la idea de aportar mayor versatilidad, como ha sucedido con los últimos MacBook Pro.

Studio Display

El Mac Studio no llegaría sólo. El apellido Studio también lo aprovecharía para presentar un monitor orientando al usuario profesional pero notablemente más barato que el Apple Pro Display XDR (que parte de los 5.499 euros). Con éste Apple querría acercarse a la cada vez mayor cantidad de profesionales que han pasado a trabajar desde casa, pero que no necesitan equipos tan potentes como los que está ofreciendo actualmente.

Según el analista Kuo, la pantalla de Apple no será de tecnología mini-LED y llegará hasta las 27 pulgadas, de este modo cubriría aquellos que quieren más pulgadas que las que ofrece el actual iMac con M1 (24 pulgadas) pero no aspiran a comprar el Pro Display XDR.

Los supuestos Mac Studio y Studio Display Luke Miani Omicrono

En cualquier caso se espera que Apple presente a lo largo del año nuevos iMac con pantallas más grande —y más rendimiento— con lo que la nueva familia de Mac Studio puede ser el término medio por el que opten muchos usuarios que buscan más versatilidad sin tenerse que volcar por completo en una solución única de la empresa.

iPad Air

Apple renovó el diseño del iPad Air en 2020 acercándolo a la línea que marcó el iPad Pro. Una aspiración de ser una tableta más versátil con la aspiración de llegar a un público mayor tanto que el Pro como que el iPad mini. Sin embargo, la tablet más pequeña del catálogo de Apple ha superado en potencia —con creces— al hermano mayor.

iPad Air C.F.Q.

Se espera que Apple mantenga su diseño y dimensiones daría el salto al A15 Bionic, dispondría de una versión con conectividad 5G, así como podría mejorar ligeramente sus cámaras pensando en ser más útil con el trabajo remoto que se ha impuesto a raíz de la pandemia.

Posible MacBook Air

Si Apple da a conocer el nuevo chip M2, éste podría integrarse además de en el Mac Studio en una versión renovada del MacBook Air. El portátil más vendido de la compañía podría experimentar un rediseño este año basándose en la línea colorida que el iMac introdujo el año pasado. Una forma de diferenciarse en potencia y forma del resto del mercado.

Rumoreado MacBook Air 2022 Jon Prosser | Rendersbyian Omicrono

Cabe recordar que el MacBook Air fue uno de los primeros equipos en recibir el M1 de Apple, con lo que tendría sentido que Apple decidiese explorar la nueva generación de chips con su portátil estrella, el MacBook concebido para las masas. Todo en un entorno de teletrabajo que ha hecho crecer la demanda de ordenadores portátiles.

El diseño cambiaría por completo y no sería necesariamente más delgado, pero sí más versátil, colorido e icónico. En cualquier caso habrá que esperar para conocer qué es lo que tiene preparado Tim Cook esta tarde.

¿Gafas inteligentes?

Pero si hay un rumor recurrente que se mueve entre analistas y prensa espacializada ése es el lanzamiento de unas gafas inteligentes de la compañía. Las hipotéticas Apple Glass se esperan en el algún momento de 2022 pero no parece que vayan a darse a conocer en la keynote Peek Performance de hoy.

Tendría más sentido que esta nueva categoría de producto —que se espera que llegue al mercado en 2023 como pronto— pueda hacer su primera aparición en la WWDC 2022, su conferencia de desarrolladores, con la idea de presentar el ecosistema y las funcionalidades principales a los profesionales que tendrán que trabajar en ellas para hacer crecer sus funcionalidades.

