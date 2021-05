Así sería el nuevo MacBook Air con procesador Apple M2: tan colorido como el iMac

Llegan tiempos de renovación para los ordenadores de Apple. La primera hornada de dispositivos con el Apple M1, como el MacBook Air con M1, era idéntica a la última con procesador Intel, pero eso está cambiando.

Estrenar procesador de escritorio ya era suficiente riesgo como para, encima, cambiar el diseño; pero ahora que el potencial de M1 está demostrado, la compañía está apostando por una nueva imagen, como demostró con el nuevo iMac.

El siguiente paso será renovar los portátiles, y todo apunta a que Apple seguirá las mismas líneas de diseño, al menos en algunos de los modelos; ahora Jon Prosser, famoso por sus filtraciones relacionadas con Apple, ha revelado cómo serán.

Nuevo MacBook Air

El primer portátil de Apple que apostará por las nuevas líneas sería el Air, al ser el modelo 'de entrada' de la compañía, y el que puede apelar mejor al consumidor medio; especialmente con la gran novedad en tema de diseño: los colores.

Posibles nuevos colores para el MacBook Air Jon Prosser | Rendersbyian Omicrono

Aunque ya se rumoreó durante meses, Apple consiguió sorprender a todo el mundo con una nueva gama iMac repleta de colores llamativos. Puede que en la última década Apple esté asociada con el gris espacial y, en contados casos, con el negro; pero su historia está repleta de productos que apuestan sin miedo por los colores.

Ahora Apple vuelve a esa época del arcoíris, con dispositivos que no tienen miedo de destacar del resto; claro, que eso no es del gusto de todo el mundo, y tal vez por eso no hay noticias de que el MacBook Pro vaya a adoptar también estos colores.

Más colores

Por ahora, Jon Prosser afirma haber visto imágenes de la versión en azul, aunque sus fuentes también le informaron de la versión en verde. Los colores escogidos para el MacBook air serían casi los mismos, si no idénticos, a los del nuevo iMac. La gama se parecería mucho, y por lo tanto, podríamos comprar un portátil y un ordenador de sobremesa a juego.

El teclado del nuevo MacBook Air M2 tendría Touch ID Jon Prosser | Rendersbyian Omicrono

El color no es la única diferencia; el diseño general tambien difiere. Gracias a las ventajas de los procesadores de Apple, el nuevo Air podría ser incluso más fino y ligero que el actual, que no aprovecha muy bien el espacio disponible en el interior. También llegarían novedades como Touch ID en el teclado, inspirado en el nuevo teclado del iMac.

Está por ver si Apple también extiende este diseño al MacBook Pro, o decide mantener esa gama con un aspecto más 'serio' y 'profesional'. En todo caso, el nuevo MacBook Air no llegaría hasta finales del 2021.