Xiaomi Mi 11 Lite, análisis: el móvil ultrafino que no sacrifica lo que necesitas

Xiaomi está en un punto álgido de su historia. El gigante se ha aprovechado de los problemas de su compatriota Huawei para acaparar buena parte del mercado de España de los smartphones; así como en Europa, donde ya es el tercer fabricante superando a la mismísima Apple.

Estamos hablando de algo más de una simple marca, en China es un estilo de vida gracias a la cantidad de productos que lanza; e incluso vamos a ver un coche de Xiaomi hacerse realidad.

Para comprender cómo Xiaomi ha llegado donde está, sólo tenemos que fijarnos en su línea de smartphones: ofrece uno para prácticamente cada tipo de usuario, incluso si puede no tener sentido inicialmente. El Xiaomi Mi 11 Lite, con un precio de partida de 299,99 euros, es un buen ejemplo de esta filosofía.

Así es el Xiaomi Mi 11 Lite

Tamaño pantalla 6,55 pulgadas Tipo pantalla AMOLED DotDisplay Resolución 2400 x 1080 píxeles, 402 ppi Brillo 500 nits tip, 800 nits modo de alto brillo Frecuencia de actualización 90 Hz Procesador Qualcomm Snapdragon 732G, 8 núcleos hasta 2,3 GHz, Adreno 618 Memoria RAM 6 GB Almacenamiento 64 GB o 128 GB Batería 4250 mAh, carga rápida de 33 W (cargador incluido) Cámaras traseras Principal de 64 Mpx

Gran Angular de 8 Mpx

Telemacro de 5 Mpx Cámara frontal 16 Mpx Seguridad Lector de huellas dactilares en el botón de encendido.

Desbloqueo facial Conectividad USB-C Conectividad inalámbrica NFC

Bluetooth 5.1

Wi-Fi 5

GPS

4G+ Sonido Altavoces duales

Sin conector jack de audio Dimensiones 160,53 mm x 75,73 mm x 6,81 mm Peso 157 gramos Precio A partir de 299,99 euros

El Xiaomi Mi 11 Lite llega como la versión más baja del nuevo estandarte de la compañía, el Mi 11. Mientras que el Mi 11 Ultra que llega este martes a España representa lo más puntero, podríamos pensar que el Mi 11 Lite es un intento de aprovechar la fama del nombre para lanzar un producto mediocre. Al fin y al cabo, no sería la primera vez que vemos algo semejante en este mercado.

Pero nada más lejos de la realidad. El Xiaomi Mi 11 Lite es un móvil completamente nuevo, que no es simplemente un Mi 11 con peores componentes. Para empezar, lo más evidente: este móvil usa un nuevo chasis, más fino y ligero para ofrecer una experiencia completamente diferente.

El Xiaomi Mi 11 Lite está disponible en dos versiones, una con conectividad 5G. Son muy parecidas, excepto en un par de aspectos técnicos que destacaremos a lo largo de la prueba.

Increíblemente delgado

Estamos ante uno de esos raros casos en los que la palabra inglesa "Lite" no se ha usado como "inferior", sino como "ligero". De hecho, Xiaomi presumió en la presentación de ser el móvil más ligero de su sector, y nos lo creemos.

Sólo sacar este móvil de la caja es suficiente para saber por dónde van los tiros: la sensación en la mano es increíble. En los últimos años se ha avanzado mucho en la fabricación de smartphones, y la mayoría de modelos son todo lo finos que podríamos desear; pero este lo es incluso más.

Xiaomi Mi 11 Lite Adrián Raya Omicrono

El peso, de 157 gramos, también es sorprendente, y podemos llevar el móvil encima sin darnos cuenta; pero personalmente, lo que realmente me gusta es el reparto de pesos. El problema de los móviles ligeros es que el peso relativo de los componentes es mayor y por lo tanto, es más fácil que una parte del móvil se note más pesada que la otra. Pero puedes coger el Mi 11 Lite por el extremo inferior, sin notar que la parte superior está desequilibrada.

Con estilo

Con todo esto, usar el Mi 11 Lite es una delicia, un acto natural del que es fácil acostumbrarse. Y lo mejor, es que lo haremos con estilo. El diseño del Mi 11 llamó mucho la atención en su presentación, y el Mi 11 Lite lo adapta, más que lo copia.

La trasera del Xiaomi Mi 11 Lite Adrián Raya Omicrono

La trasera de cristal plano no alcanza los bordes, lo que facilita el agarre, y está disponible en tres colores: azul, rosa y negro, aunque este último es el que hemos podido probar y nos parece gris. Lo malo, es que la trasera de cristal atrae las huellas como pocas; siempre tendremos el móvil sucio, a menos que usemos una funda como la que viene incluida.

Este es un móvil con pocas distracciones: todo se concentra en la parte derecha e inferior, donde no encontraremos una salida jack de audio para nuestros auriculares, ya que ahí es donde se encuentra la ranura dual SIM.

Pantalla, más que decente

La pantalla es, por lo tanto, la parte que más reclama nuestra atención en el Mi 11 Lite, tanto por su tamaño de 6,55 pulgadas como su calidad. Se trata de un panel que está a la altura de lo esperado, pero poco más; ninguno de sus aspectos es lo suficientemente superior al de la competencia, pero tampoco se queda muy atrás en ninguno.

Todo es, por decirlo en una palabra, apropiado. La resolución 1080p podría ser mejor con este tamaño de pantalla, y ese es tal vez el aspecto en el que más cojea; pero en los demás, es más que decente. Los colores son buenos y vibrantes, y el brillo puede llegar a los 800 nits. Al ser AMOLED, los negros son profundos.

Xiaomi Mi 11 Lite Adrián Raya Omicrono

Como no podía ser de otra manera, esta pantalla se suma a la moda de las altas frecuencias de refresco, aunque sólo alcanza los 90 Hz; de nuevo, no es lo mejor que hemos visto pero si sólo has usado móviles a 60 Hz, notarás unos menús y juegos más fluidos, a cambio de un mayor consumo de batería.

Aparte de la resolución, no tengo ninguna queja sobre esta pantalla. Si acaso, que está protegida por Gorilla Glass 5, en vez de la versión 6 de la versión con 5G y el resto de la gama Mi 11; pero no es en ningún caso algo grave, como tampoco lo es la falta de HDR10+ (este modelo tiene HDR10).

La pantalla tampoco tiene el lector de huellas dactilares integrado pero, sinceramente, lo veo mejor así. El lector está integrado en el botón de encendido, como sucede en el Poco F3, y seguramente gracias a eso es muy rápido y certero; desbloquear el móvil se convierte en un acto reflejo. No pensarás lo mismo si quieres usar el móvil con la mano izquierda, ya que en ese caso usar el lector es algo más difícil.

El problema del procesador

El Xiaomi Mi 11 Lite está basado en un Snapdragon 732G, y aquí es donde encontramos la mayor diferencia respecto al modelo con 5G, y es aquí donde tengo que pedir a Xiaomi que, por una vez, ponga las cosas fáciles a los usuarios.

Si estás pensando en comprar este Mi 11 Lite, podrías pensar que la única diferencia entre la versión 5G y la normal es eso, que una tiene conectividad 5G y la otra no. Pero no es así: la versión 5G es muy superior en potencia y rendimiento, gracias a que usa el Snapdragon 780G. Por lo tanto, si eliges la versión normal sólo porque el 5G no está en tu ciudad aún, podrías estar cometiendo un error que no es aparente a simple vista.

Xiaomi Mi 11 Lite Adrián Raya Omicrono

Antes he dicho que una de las razones por las que Xiaomi triunfa es porque ofrece un móvil para cada tipo de persona; pero una cosa es eso, y otra muy diferente debería ser ofrecer dos móviles diferentes con el mismo nombre.

No es que el Snapdragon 732G sea malo; ya que es capaz de ejecutar todas nuestras apps y juegos sin problemas, y no hemos tenido problemas en ningún caso. Con los videojuegos más exigentes, probablemente tendrás más problemas; títulos como Asphalt 9 alcanzan tasas de frames jugables, pero poco más.

Al menos, donde Xiaomi no decepciona es en la batería, de nada menos que 4250 mAh pese al reducido grosor; además, es compatible con la carga rápida de 33 W, e incluye el adaptador de corriente necesario para aprovecharla.

Sorprendentes cámaras

Si comparamos el Mi 11 Lite con el Mi 11 normal, a simple vista la diferencia más clara está en las cámaras. Xiaomi llamó mucho la atención con un módulo de cámaras que sobresalía del chasis, algo más notable en los modelos más punteros.

En cambio, en el Mi 11 las cámaras apenas sobresalen un poco; los suficiente para notarlo en el tacto, pero no para que levanten el móvil. Evidentemente, el primer miedo que teníamos era que Xiaomi había 'capado' demasiado las cámaras.

Por eso, la sorpresa ha sido mayúscula cuando he comprobado que no es así, que las cámaras del Mi 11 Lite son buenas; de nuevo, no son las mejores pero este teléfono no apuntaba a ello de todas formas. Lo que más me ha sorprendido de la cámara principal de 64 Mpx es la naturalidad de las fotos, sin colores demasiado estridentes y con un contraste apropiado. Lo que ves es lo que capturas.

Además, en la trasera tenemos un sensor ultrawide o gran angular de 8 Mpx, que ofrece buenos resultados siempre y cuando nos nos fijemos en los detalles ampliando la foto. Por último, la cámara telemacro de 5 Mpx es mucho mejor de lo que me esperaba, capturando muy bien los detalles; si bien, enfocar puede ser difícil dependiendo del sujeto. Esta última queja también la tengo con la cámara frontal de 16 Mpx, que es capaz de hacer fotos en modo retrato, pero a la que le cuesta un poco distinguir el primer plano.

Una ventaja de estos Xiaomi es la gran cantidad de filtros y opciones integradas; tenemos, por supuesto, el modo belleza que podemos ajustar a los niveles que queramos, pero también lo que Xiaomi llama "efectos cinematográficos", que también funcionan con la grabación de vídeo 4K.

Muy especial

El Xiaomi Mi 11 Lite es un smartphone especial. Se distingue del resto por su reducido peso y grosor, pero más importante es que lo consigue sin demasiados sacrificios; aunque haberlos, los hay, claro. Lo realmente frustrante es que la propia Xiaomi ha demostrado que no eran necesarios, con el modelo 5G que es superior no sólo en conectividad, sino en rendimiento.

Xiaomi Mi 11 Lite Adrián Raya Omicrono

Como siempre que hablamos de Xiaomi, la clave está en el precio. Por 299,99 euros, el Mi 11 Lite es uno de los móviles más atractivos del sector; y para la mayoría de la gente, pagar 100 euros más por 5G y más potencia no compensa. Sin embargo, no hace falta irse muy lejos para encontrar otras alternativas.

La propia Xiaomi se pisa a si misma con el Mi 10T Lite, que por 30 euros más ofrece una cámara más, pantalla de 120 Hz, conectividad 5G y un procesador un poco mejor. Y por 50 euros menos tenemos el Redmi Noite 10S. Pero esos modelos no tienen el estilo, la ligereza, los colores y el brillo de la pantalla, ni la clase del Mi 11 Lite.

El Xiaomi Mi 11 Lite está disponible para comprar en la página oficial de Xiaomi, además de en tiendas web como Amazon.

