OnePlus da pistas sobre un futuro teléfono plegable, pero con letra pequeña: habrá que esperar

La fiebre de los móviles plegables acaba de comenzar en España. Lo que hace unos años parecía un sueño propio de foros de Internet, ahora se ha vuelto una realidad. No obstante, aún faltan firmas por sumarse a la fiesta de los foldables, y uno de ellos es OnePlus. La compañía china, en el Mobile World Congress de Barcelona, ha dado unas pinceladas sobre un futurible teléfono plegable.

En una rueda de prensa, recogida por TechRadar, el jefe de productos de sistemas operativos de OnePlus, Gary Chen, confirmó que la firma china estaba colaborando con Google para el desarrollo de OxygenOS 13. En ese momento, los periodistas le preguntaron sobre cuál era el objetivo final de esa asociación, y Chen respondió que uno de los focos era "traer nuevas funciones para dispositivos plegables" al terreno del software.

Más concretamente, estaban trabajando en el diseño de interfaces para dispositivos plegables y además en funciones de privacidad y seguridad relacionadas. Desgraciadamente, las siguientes palabras de Chen cayeron como un jarro de agua fría: confirmó que este era un proyecto "a largo plazo".

¿Un plegable de OnePlus?

Desde luego, OnePlus no se ha decidido a confirmar el desarrollo de un OnePlus plegable. No obstante, las palabras de Chen dejaron entrever que efectivamente ya estaban trabajando en el desarrollo de OxygenOS para teléfonos plegables, lo que abre la puerta a un lanzamiento a largo plazo.

OnePlus 10 Pro 5G, el último teléfono de la compañía. OnePlus Omicrono

Según Chen, la colaboración entre OnePlus y Google "es un trabajo más visionario a largo plazo", y en ningún momento descartó la posibilidad de que esta desembocara en un OnePlus plegable. Especialmente teniendo en cuenta que OnePlus actualmente se encuentra en plena integración con OPPO, su firma hermana, y que lanzó un dispositivo plegable hace muy poco, el OPPO Find N.

Habrá que esperar

Si bien es cierto que el hecho de que OnePlus pueda estar desarrollando su propio plegable es una gran noticia, esta no está exenta de luces y sombras. El desarrollo de un teléfono plegable es un gran reto para una compañía tecnológica debido a todos los 'contras' que supone lanzar al mercado un dispositivo con tanto potencial de fallar.

Oppo Find N Oppo Omicrono

Sin ir más lejos, OPPO ha dejado claro que el Find N ha pasado por este mismo proceso, explicando que la primera generación de los hasta 6 prototipos que desarrolló la compañía nació en el año 2018. No ha sido hasta ahora, en el año 2022, que el OPPO Find N se ha podido presentar al mercado. De esta forma, OnePlus podría estar aún muy lejos de presentar nada en este campo.

No obstante, todo el desarrollo de OPPO para con su Find N podría servir de mucha ayuda a OnePlus, ya que tiene acceso directo no solo a este proyecto, sino a todo el desarrollo de I+D de este. Por lo tanto, el desarrollo de un supuesto OnePlus Fold podría verse acelerado considerablemente. Independientemente de todo esto, no quedará otra que esperar.

También te puede interesar...

Sigue los temas que te interesan