El móvil estrella de OnePlus se parte en dos: una prueba de resistencia revela un fallo de diseño

Verse partir un móvil por la mitad no es algo habitual, a menos que se tenga muy mala suerte. Para espectáculos así ya están los vídeos de YouTube en los que se pone a prueba la resistencia de dispositivos como el OnePlus 10 Pro, el buque insignia de esta marca que todavía no está disponible en España, y aún así no es común ver destrozos como este.

En el canal de YouTube, JerryRigEverything ha llevado hasta el límite cientos de teléfonos, quemándolos o arañándolos. El último en caer en sus manos ha sido el nuevo buque insignia de OnePlus, el 10 Pro que se lanzó en China en enero, el cual no ha salido muy bien parado con la experiencia.

El vídeo lleva subido solo 17 horas y ya cuenta con 722.000 visualizaciones de usuarios que han querido ver como este creador de contenido, Zack Nelson, parte por la mitad el OnePlus 10 Pro, dejándolo completamente inutilizable. El teléfono se vende en China por un mínimo de 650 euros al cambio, aunque aún no hay fecha para su presentación en Europa o Estados Unidos.

Contra arañazos y quemaduras

Como es habitual en los vídeos de este youtuber, el teléfono pasa por una serie de pruebas físicas desde que sale de la caja. El objetivo es demostrar la resistencia y dureza de sus componentes a cualquier golpe o accidente, por eso se le somete a arañazos quemaduras y la prueba final de flexibilidad, aunque a diferencia de otros vídeos Nelson no lanza el teléfono desde gran altura.

El vídeo comienza con el unboxing donde se puede observar el diseño del OnePlus 10 Pro intacto, con su pantalla QHD+ de 6,7 pulgadas perforada para guardar la cámara frontal de 32 megapíxeles. Y en la parte trasera las cámaras de 48 megapíxeles, un ultra gran angular de 150 grados y 50 megapíxeles. Estas serán sus primeras víctimas.

Quemando el OnePlus 10 Pro JerryRigEverything Omicrono

Nelson empieza por la pantalla aplicando una serie de herramientas para comprobar su resistencia a los arañazos. La pantalla OLED de 120 Hz consiguió salir indemne de la prueba de arañazos. Protegida con Gorilla Glass Victus, el panel resiste hasta un nivel de 6 en la escala de dureza Moh y surcos más profundos en el nivel 7, en ese nivel es donde el youtuber muestra las marcas realizadas. También aplica presión con varias cuchillas a los laterales, las cámaras y la parte trasera. Decir que la carcasa es la que mejor resistencia presenta en este sentido.

Después llega la prueba de fuego, acercando una llama se mide el tiempo que el terminal y sus componentes resisten sin presentar daños. En este caso fueron 40 segundos, incluso el lector de huellas dactilares sigue funcionando a pesar de los rasguños y demás desperfectos que ya va acumulando la pantalla.

Adiós al OnePlus

Tras estas pruebas, llega el momento álgido del vídeo, la prueba de flexión se planteaba como un simple test para valorar la flexibilidad del terminal. Con las dos manos, Zack Nelson agarra el teléfono por arriba y abajo y lo intenta doblar. El primer intento se salda con varias grietas en la placa de vidrio trasera y los laterales, se puede ver como el equipo empieza a ceder y es en el segundo intento cuando el teléfono se divide en dos trozos. La pantalla deja de funcionar, solo la linterna trasera se mantiene encendida.

El OnePlus 10 Pro partido por la mitad JerryRigEverything

Esto es algo que no se ve muy a menudo, si se consultan vídeos anteriores de este creador con otros móviles como el Pixel 6 Pro, se puede ver que los terminales resisten mejor. El youtuber señala el motivo por el que romper este modelo le ha sido tan sencillo. El tamaño y la ubicación de la batería de 5.000 mAh, hacen que los laterales de aluminio del teléfono sea lo que sostiene al dispositivo para que no se doble. El botón de volumen en esa zona no ayuda tampoco.

Aunque su durabilidad haya quedado un poco en entredicho, el OnePus 10 Pro sigue siendo un móvil con cualidades premium que integra tecnologías y componentes de última generación como el procesador Snapdragon 8 Gen 1, el chip más potente de Qualcomm, diseñado para los móviles más premium de 2022, y que a lo largo del año saltará a las tiendas de medio mundo.

