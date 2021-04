Los AirTags de Apple están tan cerca que ya están apareciendo sus primeros accesorios

Faltan pocas horas para que podamos presenciar desde España el evento Spring Loaded de Apple, en el que presumiblemente veremos los primeros iPad Pro y, con suerte, los nuevos AirTags. Unos dispositivos que se han rumoreado muchísimo en los últimos meses y que parece que, por fin, van a presentarse hoy.

Y es que a pocas horas antes del evento, están apareciendo accesorios para estos AirTags de Apple. Vendedores de eBay, Etsy e incluso en tiendas estadounidenses como Walmart están vendiendo todo tipo de accesorios, como llaveros y correas de silicona para sujetar los rastreadores para que se puedan atar a artículos más grandes.

No existe una garantía de que los fabricantes estén trabajando con información oficial de Apple, aunque es difícil pensar que minoristas estén lanzando al mercado productos basándose en renders e imágenes filtradas con meses de antigüedad.

Accesorios para AirTags

AirTags third-party accessories are already ready. pic.twitter.com/lvv1elJ6iY — DuanRui (@duanrui1205) April 20, 2021

Hay que tomar esta información como la que es: filtraciones. No sabremos hasta dentro de unas horas si Apple se decidirá a lanzar o no estos rastreadores, aunque todo apunta a que sí lo hará. Hay que dejar claro que todos estos accesorios que han ido apareciendo en los últimos días no son oficiales, sino que provienen de fabricantes de terceros.

Ya hubo pistas en el pasado que nos hablaban de accesorios dedicados para los AirTags. Bloomberg informó el año pasado que Apple ya estaba preparando sus propios accesorios para AirTags, que incluirían una funda de cuero y un accesorio tipo llavero. En todo caso, estos accesorios también cumplen una función: que nos hagamos una idea de cómo funcionarán el resto de accesorios que se lancen para este dispositivo.

Imagen renderizada de cómo sería un Apple AirTag Jon Prosser Omicrono

Tiene mucho sentido, ya que la idea detrás de los AirTags es que cuentan con tecnología Bluetooth para conectarse a nuestro smartphone y calcular la distancia entre ambos. Por lo tanto, si enganchamos estos dispositivos, muy similares a los Tile, podremos averiguar con nuestro móvil dónde están.

Se especula que también tendrán un chip de banda ultraancha que permitirá el posicionamiento preciso de uno de estos dispositivos. De hecho, incluso se ha especulado que tendrán su propia experiencia en realidad aumentada en la aplicación Buscar, permitiendo al usuario sostener su móvil para ver una flecha que apunte al objeto en tiempo real.

Además, estos accesorios nos indican que Apple estaría pensando en adoptar un único factor de forma para sus AirTags, y no habría distintas versiones para distintos tipos de objetos, como sí hacen otras empresas como Tile. Saldremos de dudas dentro de unas horas.

